曾告贏正主「獲賠275萬」！山寨無印良品又開告　陸網：夠不要臉

▲中國山寨版無印良品數年前曾狀告日本無印良品侵權，正版不僅敗訴還要賠錢，問題出在商標採用「先占先贏」的法理。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

日本無印良品MUJI是家喻戶曉品牌，在大陸卻有山寨牌「无印良品│Natural Mill」與其相仿度超高，在2015年時，Natural Mill曾將MUJI告上北京法院，並在2019年勝訴，MUJI最後還賠了62.6萬人民幣（約新台幣275.6萬）、部分商品不得使用「無印良品」商標，只能標示「MUJI」。如今中國山寨無印良品又再次提告，讓許多大陸網友也紛紛跳出來吐槽，直呼「有夠不要臉...」

綜合陸媒報導，日本無印良品在一份曾發表的聲明中表示，由於「无印良品」商標已被其他公司搶先註冊，導致部分商品不能使用此商標。想不到聲明中的「搶先註冊」一詞竟讓北京棉田公司覺得商譽受損，決定以「商業詆毀不正當競爭」為由再次提告。目前此案尚未做出判決。

事實上，MUJI早在1999年就在中國註冊了商標，只是當時沒有註冊第24類商標，想不到僅僅是這樣，竟導致後來讓山寨變正宮，MUJI隨後便提起商標異議，一路訴訟失敗告終，還被无印良品反過來告MUJI侵害其商標權。

▲山寨無印良品在北京的店面。（圖／翻攝自微博）

2001年4月28日，海南南華實業貿易公司成功拿下「無印良品」註冊商標，這個商標核定使用在第24類商品上，包括棉織品、毛巾、浴巾、床單、枕套、棉被、床單等；2004年，這個商標轉讓給了棉田公司。棉田公司隨後又投資了一間公司，名為「北京無印良品公司」。

北京市高級人民法院在2019年時，針對「無印良品侵犯商標權糾紛案」作出最終審判，日本無印良品母公司「株式會社良品計畫」、上海無印良品必須立刻停止侵犯棉田公司、北京無印良品註冊商標專用權的行為；另外，還要在天貓「無印良品 MUJI官方旗艦店」和大陸的實體門市發布聲明以消除侵權影響，再賠償經濟損失和合理開支62.6萬多元人民幣。

山寨無印良品這次再度提告後，也讓許多大陸網友看不下去，紛紛痛批「抄別人的名字還有臉上訴吐了」、「丟人啊，臉都不要了」、「就不能有自己的品牌嗎？非要這樣蹭」、「抄襲人家還反過來告正主，夠不要臉」、「就算一個是自己國家的一個是敵對國家的，做錯了事也不該無腦護」、「這次我倒想抵制國貨了」。

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