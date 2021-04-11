大陸山寨建築蓋不停　官方終於出手打擊！

▲河南洛陽山寨白宮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近年出現許多山寨版的知名建築及古蹟，包含艾菲爾鐵塔、白宮、凱旋門、兵馬俑坑、萬里長城等都難逃毒手。為了遏制這種歪風，大陸官方8日發布「關於堅決遏制濫建山寨文物之風的通知」，要求嚴管嚴控新增這類建築，加強源頭管理，及時叫停可能造成醜化、異化文物的專案。

「關於堅決遏制濫建山寨文物之風的通知」指出，近年來，山寨文物成為一些地方吸引眼球、招攬遊客的方式，部分項目涉嫌醜化、異化文物，誤導公眾歷史文化認知，造成不良文化影響，引發媒體和社會廣泛關注。此次通知是為遏制濫建山寨文物之風，維護文物真實性和歷史文化遺產尊嚴，推進「十四五」時期文物事業和旅遊業高質量發展。

▼安徽安慶山寨兵馬俑大軍。（圖／CFP）



通知提到，深刻認識山寨文物造成資源浪費、訛傳歷史文化、破壞自然與文化風貌等負面影響，旗幟鮮明反對濫建山寨中國和外國文物，特別是世界文化遺產、全國重點文物保護單位等重要歷史古蹟。

通知強調，要嚴管嚴控增量，堅決剎住濫建山寨文物之風。各級文物行政部門要依法加強管理，對文物保護單位應當盡可能實施原址保護；對不可移動文物進行修繕、保養、遷移，必須遵守不改變文物原狀的原則；不可移動文物已經全部毀壞的，應當實施遺址保護，未經批准不得在原址重建；對館藏文物和不可移動文物中單體文物的複製，必須嚴格依法履行審批手續，及時叫停可能造成醜化、異化文物的項目，堅決遏制濫建山寨文物之風。

▼上海山寨艾菲爾鐵塔。（圖／CFP）



▼江西南昌山寨長城。（圖／CFP）

