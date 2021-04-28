案1112到桃園4地點　賴清德提醒：相關軌跡者自主管理至5／5

▲賴清德強調，防疫不能鬆懈，相關軌跡者自主管理至5／5。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布3例本土確診案例，其中案1112為70多歲老翁為境外移入個案的非同住家人，20日至21日曾到桃園4個地點。副總統賴清德提醒，相關軌跡者自主管理至5月5日。

中央流行疫情指揮中心28日宣布新增6例確診病例，其中有3例本土個案、3例為境外移入，其中本土1例（案1112）為境外移入個案之非同住家人，2例（案1113、案1114）為某航空公司確診機師的同住家人。

案1112為境外移入個案之非同住家人，其活動足跡也曝光，他20日下午1時20分至3時20分在桃園平鎮區「北興活動中心」參加舞蹈課程；下午4時在平鎮區金陵路上的「懶得煮客家麵食館」用餐；下午5時至9時30分在中壢區新生路上的「阿曼達舞場」跳舞。他21日活動範圍在中埔國小，分別在上午9時至11時30分、下午1時等兩個時段，參加樂齡學習課程。

賴清德表示，防疫不鬆懈，阻絕疫情保安康，關於機師染疫相關情形，已持續擴大疫調、追蹤，為求謹慎，啟動調查個案及血清抗體陽性者活動史，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗，保護周邊親友。

賴清德提醒，案1112確診個案曾於20日至21日到桃園地區活動中心、舞場、餐廳及國小等，有相關活動軌跡者務必提高警覺，自主管理至5月5日，一旦出現疑似症狀，請撥打1922或0800-033355專線通報，並佩戴醫用口罩儘速就醫，就醫時請主動告知接觸史、旅遊史，防疫不能鬆懈，呼籲大出入公共場所，勤洗手、戴口罩，保持安全社交距離，護自己和家人。