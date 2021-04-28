林錫耀：民進黨員有年輕化傾向　女性選民要積極開發

▲民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨國際事務部主任、立委羅致政日前建議，民進黨中央黨部應該整理黨員屬性，就男女比例、年齡層、區域分布等面向進行分析，以完整掌握黨員全貌。民進黨秘書長林錫耀28日表示，民進黨員屬性有年輕化的現象，未來年輕人與女性選民是要積極開發的族群。

羅致政21日在民進黨中常會建議，民進黨中央黨部應該整理、分析黨員屬性，就男女比例、年齡層、區域分布掌握全貌，民進黨主席、總統蔡英文在聽取後表示同意，並裁示黨中央應該與支持者屬性做比較。

對此，民進黨中央黨部針對黨員、支持者屬性進行分析，將歷次調查的13次民調進行彙整，樣本總數約為1萬3千多人，並在28日的中常會由林錫耀提出。根據民進黨提出的報告，民進黨在各年齡層的支持者皆領先，反觀國民黨在青年選票的部分，支持度甚至還低於時代力量、台灣民眾黨。

▲民進黨秘書長林錫耀。（圖／記者周宸亘攝）



據了解，各政黨在20至29歲的支持度，依序為民進黨、時代力量、台灣民眾黨、國民黨；30至39歲則為民進黨、台灣民眾黨、國民黨、時代力量，其中國民黨與時代力量在誤差範圍之內。

此外，各政黨在40至49歲的支持度，則依序為是民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量，時代力量在老年選票大多不及2%，台灣民眾黨也是年齡層越高支持度越低。

根據與會者轉述，民進黨與國民黨在40至49歲的支持度相差7%，唯一比較相近的是在50至59歲的部分，不過尚在誤差範圍之內，在其餘的年齡層都相差超過10%，可見國民黨最大的問題是在年輕選票。

與會者說，民進黨支持者的男女比例差不多，國民黨支持者則是女大於男，大約相差1.4%左右。此外，台灣民眾黨的支持者男大於女，在39歲以下都是男大於女，這可能跟黨主席柯文哲有關，「女性的年輕人比較不喜歡民眾黨」。

黨內人士認為，近6年來加入民進黨的人，40歲以下的年輕人都是過半，可見民進黨有年輕化的傾向，雖然過去的老黨員還是很多，「看起來還是老的為主，但新入黨的年輕人比較多」。

林錫耀表示，年輕人還是未來要積極開發的族群，民進黨在40歲以下的支持度女多於男，但整體男女支持者的比例差不多，都在誤差範圍以內，與過去所認知的不太一樣，所以女性選民也是下個階段可以努力的地方。

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