林錫耀：民進黨20-29歲支持度27％居冠　國民黨10％墊底

▲民進黨主席蔡英文、民進黨秘書長林錫耀。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長林錫耀28日於中常會黨務報告時，分享一份政黨支持度的民調資料，特別在各年齡層支持度上做分享。根據民調結果，在20至39歲的支持度上，民進黨維持第一，而國民黨僅墊底。

在國民黨主席江啟臣上任後，多次強調政黨年輕化，要找回年輕人的支持。不過，根據林錫耀28日在中常會公布的民調資料顯示，在20至39歲年輕族群的支持度上，國民黨仍維持墊底；而20至29歲的支持度僅有10％，輸給時代力量跟民眾黨10％至17％左右，而民進黨30歲以下的支持度超過27％。

特別的是，林錫耀提到，民進黨在40歲以下這個年齡層，相較於其他政黨，獲得較高的支持度，其中「女性」支持者更有上升趨勢，這會是民進黨未來要繼續深耕的。

此外，民進黨本次中常會，邀請智慧科技法律政策研究中心主任江雅綺以「從美中科技戰談維護台灣的科技與數位主權」為題進行專案報告。兼任黨主席的總統蔡英文表示，今天的簡報議題確實是現在在各國之間一個非常重要的議題，在科技走向數位化的時候，再加上有不同衝突存在的情況下，數位的問題變成是每個國家，尤其是經濟發展進度比較高的國家，一個很重要的挑戰。

蔡英文說，江雅綺分析美國川普到拜登政府在數位挑戰部分，所做的國家戰略方向說明，也明確指出歐美國家積極因應數位集權主義的相關作法，非常值得參考，對台灣來講，這些也是我們的挑戰。

蔡英文指出，我們在能源、數位及產業方面，在推動轉型之餘，也必須要面對科技、數位時代的很多挑戰，包括國家安全的挑戰，我們持續精進立法跟科技，同時也會加強與價值共享的國家合作。