顏若芳：公投案民進黨會傾全力溝通　台灣非核需要能源轉型

▲民進黨發言人顏若芳。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

根據台灣民意基金會27日公布的最新民調，8月份4項公投，有3項可能獲得壓倒性過關。對此，民進黨發言人顏若芳晚間表示，民進黨和執政團隊會負責任、傾全力的向社會溝通說明，讓更多人民了解，台灣需要非核家園、台灣需要能源轉型、台灣需要更好的台美關係來接軌國際。

顏若芳晚間表示，民進黨對於八月公投的態度非常明確，就像總統蔡英文日前所說，執政團隊不會提出對案，因為公投不是作戰，民進黨和執政團隊會負責任、傾全力的向社會溝通說明，讓更多人民了解，台灣需要非核家園、台灣需要能源轉型、台灣需要更好的台美關係來接軌國際，台灣需要人事分開投票，需要更好的投票秩序。

顏若芳表示，事實上，這段時間以來，從各項指標顯示，民進黨政府在防疫的努力、拚經濟的成果以及台美關係等外交表現都獲得民眾普遍的肯定，加上許多福國利民的政策諸如長照2.0與幼托政策等陸續上路，民間反應都很正面。

顏若芳說，這些都顯示民進黨政府是一個有能力且負責任的政黨。面對接下來的公投提案，民進黨也會依照適當的節奏進行，持續負責任地與人民對話，展現解決問題的能力，讓台灣人民有更好的生活環境。