華航9機師、4家人確診！指揮中心公佈「擴大採檢最新進度」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航機師染疫再擴大，中央流行疫情指揮中心擴大1279名機師採檢，今公布最新採檢結果，無需居家檢疫機師已採687人，其中1例陽性（案1105）；居家檢疫期滿已採234人，2人陽性（案1101、1102）；接觸者機師已採檢93人，其中3人陽性（案1091、1092、1100），另還有1人檢驗中。

而針對1279名機師血清檢驗情形，無需居家檢疫機師已採687人，其中4例陽性；居家檢疫期滿已採229人，1人陽性；接觸者機師已採檢93人，其中1人陽性，另還有1人檢驗中。

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另外，指揮中心今也公布3例本土病例，案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案（案1068、案1106）非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。

案1113為本國籍10多歲男性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性另一機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

案1114為本國籍40多歲女性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性機師同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值34，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。

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