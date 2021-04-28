永和山水庫集水區降雨6.5毫米！徐耀昌PO文喊：天公哪，落水啊

▲水利署28日上午9點在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫，各燃放1支焰劑人工增雨，水庫蓄水下降速度略微減緩。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

鋒面接近台灣，苗栗地區28日凌晨陸續降雨，水利署趁著這波降雨影響時間較長，有增雨作業機會，上午9點在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭水庫，各燃放1支焰劑人工增雨，水庫蓄水下降速度略微減緩。

苗栗縣長徐耀昌的粉絲專頁也PO文表示「天公哪，落水啊！終於盼到鋒面來報到啦！看到氣象局雷達回波圖，大家是不是雀躍不已，希望大雨大雨一直下，而且都下到集水區，讓水庫能夠大進帳，早日解除旱象。」

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▲徐耀昌的臉書粉絲專頁「徐耀昌加油讚」，也因為這波鋒面到來而PO文「天公哪，落水啊!終於盼到鋒面來報到啦！」（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過，截至目前為止，各地水庫集水區仍是毛毛細雨，僅在永和山水庫有約6.5毫米。水利署表示，將會持續與氣象局保持聯繫，並關切局部地區降雨的可能性，隨時啟動人工增雨，同時也提醒民眾目前水情仍相當嚴峻，還是要節約用水。

根據水利署水情資訊顯示，石門水庫蓄水率20.86%、寶二水庫蓄水率為4.58%、永和山水庫蓄水率為4.57%、明德水庫蓄水率為9.05%、鯉魚潭水庫蓄水率為5.28%，水情依然嚴峻。

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