　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

湖口私娼寮密室曝光！誘騙逃逸女移工賣淫　首腦「傑克哥」慘了

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名綽號「JACK」的李姓男子，專門誘騙逃逸女移工，並租屋將她們藏匿於新竹縣湖口工業區附近私娼寮賣淫，藉此從中牟利；檢警經過數月跟監佈線，終於在26日查獲主嫌李男等4人、13名賣春女子及1名在場嫖客，後續將李嫌等人依反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

▲綽號JACK的李男，專門誘騙逃逸女移工到私娼寮買淫，檢警當場查獲13名賣淫女子嫖客1名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲綽號JACK的李男，專門誘騙逃逸女移工到私娼寮買淫，檢警當場查獲13名賣淫女子嫖客1名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹市專勤隊隊長范育誠表示，日前接獲線報指出，綽號「JACK」的李姓男子，專門誘騙女移工脫逃，並租賃房屋將移工藏匿於新竹縣湖口工業區附近，每日充當馬伕將失聯移工載往湖口鄉榮光路及勝利路一帶私娼寮賣淫，從中牟利。

▲▼私娼寮內宛如迷宮，也讓查緝人員一時摸不著方向，不過最終還是查獲13名賣淫女子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼私娼寮內宛如迷宮，也讓查緝人員一時摸不著方向，不過最終還是查獲13名賣淫女子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼私娼寮內宛如迷宮，也讓查緝人員一時摸不著方向，不過最終還是查獲13名賣淫女子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

范育誠指出，業者為阻擋查緝，每間私娼寮內部均設置鐵門阻擋，查緝人員往往要連續破壞數十道鐵門方可進入室內，內部格局相互設有密道，讓查緝人員摸不著方向，宛如迷宮般複雜，並裝設監視器監視戶外狀況規避。

新竹市專勤隊結合法務部調查局台中市調處、新竹市警察局第一分局等單位，調查新竹縣湖口營區附近私娼寮賣淫案，26日同步執行搜索，查獲李姓主嫌等4人、賣淫女子13人以及在場嫖客1人，查扣現金數萬元、保險套及潤滑液等證物。並將李男等人依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

移民署也呼籲，為展現非法外來人口積極管理之決心，保障合法、查緝非法，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。

Her今天推出「資生堂百優精純乳霜加大版」75ml，原價3900元，特價2050元。

►頭份國中「勤奮誠樸」重現校區　92歲創校長揭牌：緬懷過去、傳承精神

ET快訊
快訊／台大驚傳「有學生染疫」！　校方回應了
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老鷹闖雞舍吃buffet「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃　

咖啡店騎樓綠化「藏亮點」　採花賊識貨順走3盆值10萬：帶回分株

體大校長承認違法分配標案　「維持廠商競爭」捐80萬換緩起訴

毒販改槍賣槍　警察追上門...他躲屋頂「槍管丟水塔」被識破

獨／北捷偷拍狼雙腿全斷畫面曝！貼紅衣女失風　落跑跳樓狂哀號

湖口私娼寮密室曝光！誘騙逃逸女移工賣淫　首腦「傑克哥」慘了

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」…願原諒小四學長：不怪那孩子

中信紅火案更二審無罪理由　高院：辜仲諒無背信、炒股意圖

柔道童遭重摔腦死！律師曝他最慘…點關鍵「8位數求償」：剛好而已

隨機嗆殺畫面曝！警鎖定紅衣男身分...恐嚇小學生「拿刀殺你們」

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

老鷹闖雞舍吃buffet「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃　

咖啡店騎樓綠化「藏亮點」　採花賊識貨順走3盆值10萬：帶回分株

體大校長承認違法分配標案　「維持廠商競爭」捐80萬換緩起訴

毒販改槍賣槍　警察追上門...他躲屋頂「槍管丟水塔」被識破

獨／北捷偷拍狼雙腿全斷畫面曝！貼紅衣女失風　落跑跳樓狂哀號

湖口私娼寮密室曝光！誘騙逃逸女移工賣淫　首腦「傑克哥」慘了

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」…願原諒小四學長：不怪那孩子

中信紅火案更二審無罪理由　高院：辜仲諒無背信、炒股意圖

柔道童遭重摔腦死！律師曝他最慘…點關鍵「8位數求償」：剛好而已

隨機嗆殺畫面曝！警鎖定紅衣男身分...恐嚇小學生「拿刀殺你們」

老鷹闖雞舍吃buffet「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃　

Albee洗澡先洗重要部位　沈玉琳逼問「怕男友闖進去嗎」她羞爆

安倍晉三臉書曬台灣鳳梨　莊瑞雄留言邀再訪台

搬入新家「前屋主卻送4尊佛」　她抖：怎麼辦？　內行4招化解

LIVE／林口康橋國際學校「2學生抗體陽性」　陳時中最新說明

LIVE／台股高低震盪逾百點　【股市維大利】14:00即時解盤

權值股疲弱！高低震盪逾百點　台股小跌28點收17567點

布雷克遭遇布里悍　運彩開盤看好統一勝味全

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

福原愛「傷了江宏傑自尊」日媒戳破斬婚主因！婚後3真實狀況壓垮她

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

員警違規搜索　大麻男獲判無罪

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

房東要她搬離　房客超狂反擊

南投悍妻逮尪偷吃！半夜抓小三到墓園罰站

幼教女強人求弟代孕圓夢當媽　「精主是我」胞弟翻臉擄嬰勒索

快訊／「BMW大七」國道自燃！車流回堵7km

更多熱門

相關新聞

全台最大蜀葵花迷宮！繽紛花色炸開

全台最大蜀葵花迷宮！繽紛花色炸開

每年2月中旬就是蜀葵花的季節，隨著天氣日漸回暖，彰化這處「全台灣最大的蜀葵花花海迷宮」已迎來盛開期。

瞞天過海穿牆術！他擁槍毒37子彈　「鑿牆＋掛畫」暗設迷宮逃生

瞞天過海穿牆術！他擁槍毒37子彈　「鑿牆＋掛畫」暗設迷宮逃生

大埤稻草節666坪捲心酥迷宮　嗨到過年後

大埤稻草節666坪捲心酥迷宮　嗨到過年後

博美困冰雪迷宮！　原地懷疑狗生

博美困冰雪迷宮！　原地懷疑狗生

專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　火速採檢隔離

專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　火速採檢隔離

關鍵字：

湖口私娼寮女移工迷宮

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面