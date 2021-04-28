湖口私娼寮密室曝光！誘騙逃逸女移工賣淫　首腦「傑克哥」慘了

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市1名綽號「JACK」的李姓男子，專門誘騙逃逸女移工，並租屋將她們藏匿於新竹縣湖口工業區附近私娼寮賣淫，藉此從中牟利；檢警經過數月跟監佈線，終於在26日查獲主嫌李男等4人、13名賣春女子及1名在場嫖客，後續將李嫌等人依反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

▲綽號JACK的李男，專門誘騙逃逸女移工到私娼寮買淫，檢警當場查獲13名賣淫女子嫖客1名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹市專勤隊隊長范育誠表示，日前接獲線報指出，綽號「JACK」的李姓男子，專門誘騙女移工脫逃，並租賃房屋將移工藏匿於新竹縣湖口工業區附近，每日充當馬伕將失聯移工載往湖口鄉榮光路及勝利路一帶私娼寮賣淫，從中牟利。

▲▼私娼寮內宛如迷宮，也讓查緝人員一時摸不著方向，不過最終還是查獲13名賣淫女子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

范育誠指出，業者為阻擋查緝，每間私娼寮內部均設置鐵門阻擋，查緝人員往往要連續破壞數十道鐵門方可進入室內，內部格局相互設有密道，讓查緝人員摸不著方向，宛如迷宮般複雜，並裝設監視器監視戶外狀況規避。

新竹市專勤隊結合法務部調查局台中市調處、新竹市警察局第一分局等單位，調查新竹縣湖口營區附近私娼寮賣淫案，26日同步執行搜索，查獲李姓主嫌等4人、賣淫女子13人以及在場嫖客1人，查扣現金數萬元、保險套及潤滑液等證物。並將李男等人依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

移民署也呼籲，為展現非法外來人口積極管理之決心，保障合法、查緝非法，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，另針對人口販運及違法就業服務法案件加強執法，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。

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