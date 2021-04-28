「馴」龍高手怎發音？金牌配音員遭國小生糾正　嘆：很多人都唸錯





▲賈培德分享配音廣告的經過。（圖／翻攝自賈培德臉書）

記者謝承恩／綜合報導



中文發音博大精深，同一個字放在不同地方，發音不同，當心鬧出笑話！台灣頒獎典禮御用司儀、王牌配音員賈培德分享，多年前配音「馴龍高手」合作廣告時，曾與客戶意見相左，不料後來到國小演講播放同一支影片，台下小朋友馬上抓包「他唸錯了！」

金馬獎、金鐘獎、金曲獎的御用王牌配音員賈培德，擁有20多年豐富的配音及主持經驗，日前他在粉專《賈文青德仔》分享，過去為了幫「馴龍高手」電影合作廣告，過程中跟客戶有些爭執，對方要求將「馴」唸成四聲「ㄒㄩㄣˋ」，但正確唸法應唸二聲「ㄒㄩㄣˊ」才對。

賈培德說明，作為配音員唸錯音，會使自己的專業度受到質疑，所以當時他嘗試說服客戶，但對方仍堅持唸「ㄒㄩㄣˋ」，並表示如果唸成「ㄒㄩㄣˊ」，小朋友會聽不懂，於是他只得錄了兩個版本，告知客戶可以選擇喜歡的版本使用。

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不料之後，他到國小去演講，過程中放了當初配音的廣告作為素材，結果得到許多小朋友回覆「老師，那個字應該唸『ㄒㄩㄣˊ』才對！」直指他唸錯了，賈培德回覆「可是很多人都唸錯，唸『ㄒㄩㄣˊ』你們不會聽不懂嗎？」，小朋友竟答「老師都是這樣唸，唸ㄒㄩㄣˋ才會聽不懂！」讓他驚喜又汗顏。

賈培德更於事後在臉書寫下，「大人啊大人，不要以為自己會犯的錯，孩子們也都會犯。可能孩子們比無知又自以為是的我們更優秀。」感性地直指，「或許我們都曾經優秀過，只是長大後，沒發現自己早已不如孩提時的自己。」