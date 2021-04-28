台東「4小時連6極淺地震」！ 深度5公里　高雄最大震度4級

▲04：27規模4.0地震。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
台東縣海端鄉震不停，今天（28日）上午8時8分又地牛翻身，清晨開始短短不到4小時就發生6起有感地震，都是深度僅5公里的極淺地震，其中最大規模4.6，高雄市最大震度4級。
根據中央氣象局的地震報告，今清晨4時27分，海端鄉先發生芮氏規模4.0的有感地震，深度5公里，台東縣、高雄市最大震度3級；清晨5時48分發生規模4.1地震，深度5公里，高雄市最大震度4級、台東縣3級；5時56分發生規模3.7地震，深度5公里，高雄市最大震度3級；6時10分又發生規模4.6地震，深度5公里，高雄市最大震度4級。
另外，上午7時35分，發生規模3.9地震，高雄市最大震度3級；8時8分發生規模3.7地震，高雄市最大震度4級。
▼05：48規模4.1地震。（圖／氣象局）
▼05：56規模3.7地震。（圖／氣象局）
▼06：10規模4.6地震。（圖／氣象局）
▼07：35規模3.9地震。（圖／氣象局）
▼08：08規模3.7地震。（圖／氣象局）
【 第030號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：110年04月28日06時10分51秒
震央位置：北緯23.15° 東經120.92°
震源深度：5公里
芮氏規模：4.6
相對位置：臺東縣政府北偏西方 50.0 公里 (位於臺東縣海端鄉)
各地震度級：
● 高雄市地區最大震度4級
4級：桃源
2級：六龜
1級：甲仙、旗山
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：利稻
2級：池上、鹿野、卑南、成功
1級：東河、臺東市、長濱、太麻里
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：大埔、番路
1級：阿里山
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
1級：玉里
● 臺南市地區最大震度2級
2級：新化
1級：楠西、東山、七股
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、九如
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、斗六市、土庫、水林、四湖
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市
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