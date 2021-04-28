台東「4小時連6極淺地震」！ 深度5公里　高雄最大震度4級

鋒面「主菜」晚間登場！天氣風險公司總經理彭啟明指出，鋒面在台灣北方，今天（28日）和周四各地有雨；目前仍是鋒面前緣，晚起到周四上午才是主要不穩定的鋒面通過。民間氣象愛好則製作「今起3天累積雨量預測圖」，並表示這波春雨的主力，預計將落在西北部地區，尤其目前最乾的竹苗、台中一帶。