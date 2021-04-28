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華航機組恐藏小型感染！　機師不敢回家「被當成行走病毒」

▲華航今（27）日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，以加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

▲華航昨（27）日起由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，以加速施打疫苗速度。（圖／華航提供）

記者崔子柔／綜合報導

華航機師染疫風暴擴大，一週內有9名貨機機師確診，專家擔心機組內隱藏著小型感染，也有機師回台後不敢回家，也納悶防疫已經做到幾乎無縫，竟然還會中鏢，「真的很不可思議」。

根據《聯合報》報導，林口長庚病毒室主任施信如指出，華航機組驗出6名抗體陽性個案，代表可能出現小型感染，如果陽性反應人數超過2位數，就要提高警覺，建議盡速進行相關疫調，避免造成大流行。

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一名華航機師表示，機組員的防疫做得比旅遊泡泡還嚴謹，他還自備消毒用品到外站消毒，有時候連睡袋、枕頭都自己帶，而且在飛機上根本不敢吃飯，「做到幾乎無縫了還會中鏢，真的很不可思議」。

截至04/27華航機師確診關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

▲截至27日華航機師確診關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

該名機師也說，現在的社會氛圍讓他不知道怎麼面對人，回台後決定直接入住公司旅館不回家，怕被當成行走的病毒，無奈說「乾脆宣布停飛，這樣最安全」，政府要貨運、公司要營運，但最終受苦受害都是基層，還要背負特權的罪名，真的很難過。

華航企業工會理事長劉惠宗說，外界罵聲連連，連工會都接到好幾通電話，責罵說機師和政府唱反調、不打疫苗，讓機組員士氣低落，會持續協助安撫機師心裡不平。

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