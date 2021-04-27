台鐵代位求償！太魯閣賠償金額比照普悠瑪事故　每人1570萬元

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台鐵太魯閣號出軌釀49死，交通部長王國材今（27）日至醫院探視傷患，並指示交通部、台鐵加速妥善辦理後續理賠事宜。目前，台鐵已規劃5月初分區與罹難者家屬說明，公司代位求償先給予補償金，金額比照普悠瑪事件的每名罹難者1570萬元為目標。

事發第一時間台鐵已發放罹難者及傷患慰問金，並陸續發放補償金，後續理賠事宜，交通部已成立權益保障關懷督導小組與台鐵進行專案處理，王國材部長並指示交通部及台鐵局應加速妥善辦理，台鐵局已規劃5月初分區就近與家屬們就後續補賠償作業事宜進行懇談説明。

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太魯閣事故中目前仍有10人住院，分別在花蓮慈濟醫院3人、門諾醫院1人、國軍花蓮醫院1人、台東部立醫院1人、桃園敏盛醫院3人、台北新店慈濟醫院1人等。

王國材27日分別到新北市慈濟醫院及桃園市敏盛醫院慰問傷者，聽到傷者擔心出院後仍會有行動不便的問題，希望能在家中裝設爬梯機需求，部長立即指示台鐵盡速妥處，且要求台鐵仍應持續追蹤關懷並提供最大的協助。

據《中央社》報導，台鐵說，5月會分區與罹難者家屬說明，因太魯閣號事故涉及對違規廠商的訴訟，考量司法程序曠日費時，將由台鐵替罹難者家屬代位求償，由台鐵先給予補償金，金額比照普悠瑪事故時，台鐵將給予每名罹難者1570萬元的賠償金。

報導稱，但台鐵強調1570萬元只是暫訂，求償金額還會再精算，日後實際求償金若高於1570萬，會將多出部分轉給罹難者家屬；若少於1570萬元，已給罹難者家屬的部分，將由台鐵自行吸收。