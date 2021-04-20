偏鄉孩子熱血故事！「神山之子-內農儀隊」奪南區儀隊競賽冠軍

▲屏東內埔農工儀隊，奪下南區儀隊競賽冠軍 。（圖／內埔農工提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由國防部所主辦的「第五屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽」，日前在高雄駁二棧柒庫舉行，有14支隊伍參加，經激烈競爭，由來偏鄉將原住民元素風融入槍法的的屏東縣內埔農工「神山之子-內農儀隊」奪得冠軍，該校第一次參賽奪冠，相當不容易。

▲▼內埔農工儀隊、表演。

這項比賽於17日舉行，是今年目前最盛大的一場儀隊競賽活動，有來自台南、高雄、屏東等三縣市共14所(學校)隊伍參加，其中不乏前幾屆的冠、亞軍隊伍，競爭相當激烈，最終由「神山之子-內農儀隊」脫穎而出，奪下冠軍，將榮耀帶回屏東，第二、三名分別是高雄女中、高雄中學。

內埔農工張世波校長表示，該校儀隊於2年多前成立，是這次比賽最年輕的隊伍，也是第一次參加國防部所舉辦的競賽，但初生之犢不畏虎，靠著「原住民元素及槍法的融合展現」奪下冠軍，也充分展現學校教育與在地文化結合的成果。

他說，「一直以來都鼓勵學生參加多元活動，藉以培養學生自信心及多元展能，讓學業成就偏低的孩子能有舞台發揮，更可以透過學生之間的良性競賽、交流及互動，讓學子有更深刻的體認，也同時帶動學習的成效，這次奪冠「是全校師生共同的努力成果」。

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