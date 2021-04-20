　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

偏鄉孩子熱血故事！「神山之子-內農儀隊」奪南區儀隊競賽冠軍

▲屏東內埔農工儀隊，奪下南區儀隊競賽冠軍 。（圖／內埔農工提供，以下同）

▲屏東內埔農工儀隊，奪下南區儀隊競賽冠軍 。（圖／內埔農工提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由國防部所主辦的「第五屆全國高級中等學校儀隊競賽南部地區初賽」，日前在高雄駁二棧柒庫舉行，有14支隊伍參加，經激烈競爭，由來偏鄉將原住民元素風融入槍法的的屏東縣內埔農工「神山之子-內農儀隊」奪得冠軍，該校第一次參賽奪冠，相當不容易。

▲屏東內埔農工儀隊，奪下南區儀隊競賽冠軍 。（圖／內埔農工提供，以下同）

▲▼內埔農工儀隊、表演。

▲屏東內埔農工儀隊，奪下南區儀隊競賽冠軍 。（圖／內埔農工提供，以下同）

這項比賽於17日舉行，是今年目前最盛大的一場儀隊競賽活動，有來自台南、高雄、屏東等三縣市共14所(學校)隊伍參加，其中不乏前幾屆的冠、亞軍隊伍，競爭相當激烈，最終由「神山之子-內農儀隊」脫穎而出，奪下冠軍，將榮耀帶回屏東，第二、三名分別是高雄女中、高雄中學。

內埔農工張世波校長表示，該校儀隊於2年多前成立，是這次比賽最年輕的隊伍，也是第一次參加國防部所舉辦的競賽，但初生之犢不畏虎，靠著「原住民元素及槍法的融合展現」奪下冠軍，也充分展現學校教育與在地文化結合的成果。

他說，「一直以來都鼓勵學生參加多元活動，藉以培養學生自信心及多元展能，讓學業成就偏低的孩子能有舞台發揮，更可以透過學生之間的良性競賽、交流及互動，讓學子有更深刻的體認，也同時帶動學習的成效，這次奪冠「是全校師生共同的努力成果」。

►Her今天推出「一家人益生菌S輕盈強酵版」原價6600元，特價2980元
 

ET快訊
黃曉明終於同框Angelababy！　兩人緊抱兒子就醫
快訊／丁怡銘開嗆問罪立法院長！　游錫堃證實
快訊／印尼外海規模6.0強震！　緊急發布海嘯警報
案發現場／恐怖民宿執行「人類圈養宰殺」計畫　甜美正妹成釣餌
鍾欣怡、孫樂欣「半年無性生活」！曾當街大吵摔手機　7年婚爆危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東《半島風聲 相放伴》原聲帶　榮獲荷蘭 Indigo 設計獎

偏鄉孩子熱血故事！「神山之子-內農儀隊」奪南區儀隊競賽冠軍

永和保福宮慶保生大帝聖誕　侯友宜參拜贈「道濟群生」匾額

一秒飛到峇里島Villa牆角　新北最大閱讀盛會亮點搶先看

新北帶動北臺里山生活圈　忠寮社區投入里山倡議行列

驚嚇！台61線遊覽車「輪圈蓋掉了」撞進休旅車底　2女送醫

渣男假扮「大老闆」　性侵女子還騎走機車

足球發展有成卻苦無標準場地　南投縣擬為水里國中小籌錢蓋球場

大園國際高中成為世界IB學校一員　可直接申請國外大學

桃園客家局以生動插圖搭配文字　發表四大戰役歷史專書

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

屏東《半島風聲 相放伴》原聲帶　榮獲荷蘭 Indigo 設計獎

偏鄉孩子熱血故事！「神山之子-內農儀隊」奪南區儀隊競賽冠軍

永和保福宮慶保生大帝聖誕　侯友宜參拜贈「道濟群生」匾額

一秒飛到峇里島Villa牆角　新北最大閱讀盛會亮點搶先看

新北帶動北臺里山生活圈　忠寮社區投入里山倡議行列

驚嚇！台61線遊覽車「輪圈蓋掉了」撞進休旅車底　2女送醫

渣男假扮「大老闆」　性侵女子還騎走機車

足球發展有成卻苦無標準場地　南投縣擬為水里國中小籌錢蓋球場

大園國際高中成為世界IB學校一員　可直接申請國外大學

桃園客家局以生動插圖搭配文字　發表四大戰役歷史專書

陝西墓葬發現罕見完整米倉　出土小米成西漢飲食重要參考

台鐵局長人選確定！王國材曝「會內升」　擬對聯合大地求償

美國全面更新旅遊警示！　全球80％國家遭列「禁止旅遊」

3童獨留火場亡　父母悲痛發文反遭批「為什麼丟小孩去追大甲媽」

住戶長期占位「車底架千斤頂」　當地人曝4隱憂：寧願當人行道

快訊／自費AZ疫苗預約爆滿「搶救打氣」　指揮中心14:00說明

疑解放軍指示！中共黨員入境日本網攻　JAXA等200間日企機構受害

黃曉明終於同框Angelababy！　夫妻緊抱兒子就醫「全程伸手護頭」

醫師教運用「生理期3階段」高效減肥！減脂黃金期是「這幾天」

賓士邁巴赫創立100週年　預告「帝王級S-Class」V12車型回歸！

對比照曝光！日月潭水位見底「神祕黑圈」周邊只剩乾涸沙洲

地方熱門新聞

墾丁騎士猛撞「梅花鹿」　1死1傷

遊覽車輪圈蓋掉落卡底　2女送醫

謊稱大老闆性侵還騎走受害女子機車

日月潭降甘霖！居民：第一次聽雨聲感動

台南捷運預算從700億暴增到5千億藍軍怒批

加油站提早1分鐘關　他PO網轟引論戰

水上代天府「擲杯博發財金」總額120萬

神山之子-內農儀隊　勇奪南區儀隊競賽冠軍

雲林古坑逾20處聚棲地「火金姑」出沒

南投縣為世界冠軍水里國小女足隊籌建標準足球場

福海宮「飛輦轎、過金火」　祈消災解厄

隔60年！邵族「鞦韆祭」於日月潭邊舉行

新北最大閱讀盛會亮點搶先看

永和保福宮慶保生大帝聖誕　侯友宜參拜贈匾額

更多熱門

相關新聞

連5天擾台！共機四月累計來17次　運8技偵機闖我西南空域

連5天擾台！共機四月累計來17次　運8技偵機闖我西南空域

中共解放軍已連5日擾台，國防部即時軍事動態19日指出，1架次共機進入我西南空域，四月累計擾台17次。資料指出，運-8技偵機1架次在下午闖我西南空域。我軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

唐湘龍「武統元年」合理嗎？

唐湘龍「武統元年」合理嗎？

花蓮張博雅全中運百米奪冠　破26年大會紀錄

花蓮張博雅全中運百米奪冠　破26年大會紀錄

把「鹽埔大哥」打到眼球破裂　2暴力男下場曝

把「鹽埔大哥」打到眼球破裂　2暴力男下場曝

4月擾台16次！3架次共機闖西南空域　我空軍廣播驅離追監　

4月擾台16次！3架次共機闖西南空域　我空軍廣播驅離追監　

關鍵字：

屏東內埔農工儀隊國防部比賽冠軍

讀者迴響

熱門新聞

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

即／高雄3區21日起「緊急停水」

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

阿滴染髮影片意外曝戀情！

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面