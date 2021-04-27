林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時他第一個反核　國民黨真的很壞心

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

駐日代表謝長廷談及台灣核電廠也排核廢水入海一事，讓國民黨痛批是「助日代表」。對此，民進黨副秘書長林鶴明27日發文表示，謝長廷是戒嚴時期，第一位領導反核遊行的人物，且他第一時間就與原能會向日方表達關切，國民黨是企圖抹煞綠營長期反核的理念。

林鶴明表示，臉書歷史上的今天跳出一張照片，七年前的今天，是他和謝長廷，還有駐泰國代表李應元一同參加反核遊行，當天下午四點抵達忠孝西路時，反核民眾集體躺在忠孝西路，模擬核災發生的慘狀，並表達對興建核電的不滿。

同一日，前總統馬英九也發表聲明，宣布核四廠一號機不運轉，只安檢，安檢後封存，二號機則全面停工。林鶴明說，很明顯的，當年的馬英九在民眾上街頭的訴求下，做出了封存核四的決定。那時候為了反核上街頭遊行的，當然沒有國民黨的政治人物。

林鶴明表示，過了7年，台灣依然沒有解決核廢料儲放的問題，核四的安全風險在311後更證明耐震安全性的不足情況下，馬英九和國民黨卻又捲土重來想要重啟核四，真的是很壞心。

林鶴明表示，國民黨本週的關鍵字是謝長廷，一定讓人很莫名奇妙，不過不要意外，只要國民黨會集體發作的，通常後面大有玄機，「國民黨要把謝長廷打成挺日本核電的形象，更是荒謬」。

林鶴明指出，謝長廷和許多民進黨人一樣，當年都是堅決反對核四，1986年台灣史上第一次反核遊行，就是謝長廷等人率領民眾在戒嚴時期走上街頭反核了；戒嚴時期都敢反核的謝長廷，國民黨好意思說謝大使挺日本核廢水？這種扭曲的操作簡直就是認知作戰，企圖抹煞許多民進黨人像是謝長廷長期堅定反核的理念。

林鶴明表示，國民黨那麼大聲的反對日本核廢水，但國民黨到底反不反核？為何這麼簡單的問題答不出來，「我想也許就跟『反攻大陸』一樣，不好說」。

回到核心問題，林鶴明表示，謝長廷有沒有代表台灣向日本政府表達關切福島核電廠排放廢水？有，而且第一時間台灣包含代表處跟原能會都有表達關切，原能會也以書面表達反對之意。

對於兩年後日本政府計劃排放廢水這件事情來說，林鶴明認為，政府和代表處都已經在這個階段第一時間表達我方立場，而且十分清楚。而也在國民黨這麼大動作下，大家也知道各國的核電廠都會排放廢水到海水中，但是前提有一個，就是要符合國際原子能總署（IAEA）的國際標準。

林鶴明表示，既然IAEA也會派遣國際專家團去監督日本排放廢水一事，顯然國際社會對這件事情是有一定的標準和科學依據，那國民黨這麼大動作的要消費謝長廷又是所為何來？

他說，對台灣來說問題不是應該到底是要反核四還是重啟核四嗎？國民黨搞這麼多政治動作，到底是在打什麼模糊仗，「別忘了，就在不久的幾天前，才有人偽造台灣總統府發出假公文說台灣要引進日本污水，大家還記得嗎？」

林鶴明表示，其實問題只有一個，民進黨反對核四，也希望邁向非核家園，未來不再製造核廢料或核廢水，也將以此為目標呼籲國際社會一同努力，「那國民黨呢？你們真的還是要會製造核廢水的核四嗎？」

▼民進黨副秘書長林鶴明發文力挺謝長廷。（圖／林鶴明臉書）

