台東遊艇遭浪襲翻覆　2人落海「頭腳受傷」海巡動員救援

▲落海2人由海巡人員救起後立刻後送醫院治療。（圖／第一三岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功小港漁港26日下午近5點時1艘遊艇出港後遭大浪襲擊翻覆，船上2人落海，經海巡署東部分署第一三岸巡隊小港安檢所通報後，派遣海巡人員前往救援，將落海民眾平安救上岸，落海2人頭部及腳部受傷送醫治療。

第一三岸巡隊表示，小港漁港安檢勤務人員發現一艘遊艇「太○○」號出海時，遭突然湧起的大浪拍打翻覆，導致船上2名人員落海，海巡人員見狀立即攜帶救生裝備趕赴現場救援，另增派新港安檢所、第一機動巡邏站等單位前往支援及通報第十五海巡隊、台東縣消防局成功分隊、綠島漁業電台及國家搜救中心等單位協助，並於16時44分偕同民眾順利將落海人員救援上岸，經檢視後周姓船員頭部及潘姓乘客雙腳受傷，分別送往部立台東醫院成功分院及台東馬偕醫院接續治療。

東部分署第一三岸巡隊呼籲，近期受舒力基颱風及東北季風影響，海象不佳且偶有強陣風及長浪發生，提醒民眾出海作業或於岸際周邊活動時，應更加注意海象及氣候狀況，並留意自身安全，如於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

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