覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

▲桃園市吳姓男子今年1月間到大園區某工地揚言插旗福利社遭拒，竟持槍威嚇還當街開槍射擊，警方循線拘提吳到案起出作案槍枝彈藥。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年1月間到大園區某工地向工地詹姓負責人揚言要承包工地福利社遭拒，憤而折回取出改造手槍回到工地，露出腰際間手槍再度向詹嗆聲「沒看過東西嗎？」2人發生口角後，吳持手槍朝詹的吳姓友人射擊，所幸及時閃避未受傷，吳開槍後隨即逃逸，警方循線在吳住處起出手槍與子彈等證物，偵結依殺人未遂與違反槍砲彈藥等罪嫌將吳提起公訴。

檢警調查，49歲的吳姓男子於今年1月14日中午12時許，在大園區某工地找詹姓負責人談判，揚言想承包工地福利社，但卻被詹當眾回絕，聲稱已經交由其吳姓友人負責經營，吳男一臉悻悻然折回。

1小時後吳男回到現場，向詹亮出放在腰間手槍，並對詹恫嚇「你是沒有看過東西嗎？」未久，吳與詹姓負責人的吳姓友人口角，竟當街朝吳開了1槍，所幸吳姓友人及時閃躲未中彈，吳開槍後隨即攜槍逃離，大園警據報循線在吳位於桃園區住家拘提到案，並起出作案手槍與子彈等證物。

吳男在檢方複訊時坦承犯行，辯稱槍彈是死去的友人交付；詹姓男子與吳姓友人則證稱，吳男覬覦福利社利益，不但亮槍恐嚇還開槍射擊，所幸及時閃躲未造成傷害，警方則將查扣槍彈佐證，經刑事局鑑定後確實具有殺傷力。

桃檢審酌，吳因口角就基於殺人犯意，持槍朝經營福利社的吳男射擊，偵結依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將吳提請公訴，並向法院聲押獲准。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►渣男誘少女自拍裸照 還恐嚇她媽媽索2萬「還妳女兒不雅東西」

►情侶感情生變翻臉 他line「我會毀掉妳所有一切」下場出爐

►中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留9小時 檢察官要辦了