　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

▲桃園市吳姓男子今年1月間到大園區某工地揚言插旗福利社遭拒，竟持槍威嚇還當街開槍射擊工地負責人，所幸及時閃避躲過一劫，無隨後遭警方循線拘提到案並起出作案槍枝彈藥。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市吳姓男子今年1月間到大園區某工地揚言插旗福利社遭拒，竟持槍威嚇還當街開槍射擊，警方循線拘提吳到案起出作案槍枝彈藥。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年1月間到大園區某工地向工地詹姓負責人揚言要承包工地福利社遭拒，憤而折回取出改造手槍回到工地，露出腰際間手槍再度向詹嗆聲「沒看過東西嗎？」2人發生口角後，吳持手槍朝詹的吳姓友人射擊，所幸及時閃避未受傷，吳開槍後隨即逃逸，警方循線在吳住處起出手槍與子彈等證物，偵結依殺人未遂與違反槍砲彈藥等罪嫌將吳提起公訴。

檢警調查，49歲的吳姓男子於今年1月14日中午12時許，在大園區某工地找詹姓負責人談判，揚言想承包工地福利社，但卻被詹當眾回絕，聲稱已經交由其吳姓友人負責經營，吳男一臉悻悻然折回。

1小時後吳男回到現場，向詹亮出放在腰間手槍，並對詹恫嚇「你是沒有看過東西嗎？」未久，吳與詹姓負責人的吳姓友人口角，竟當街朝吳開了1槍，所幸吳姓友人及時閃躲未中彈，吳開槍後隨即攜槍逃離，大園警據報循線在吳位於桃園區住家拘提到案，並起出作案手槍與子彈等證物。

吳男在檢方複訊時坦承犯行，辯稱槍彈是死去的友人交付；詹姓男子與吳姓友人則證稱，吳男覬覦福利社利益，不但亮槍恐嚇還開槍射擊，所幸及時閃躲未造成傷害，警方則將查扣槍彈佐證，經刑事局鑑定後確實具有殺傷力。

桃檢審酌，吳因口角就基於殺人犯意，持槍朝經營福利社的吳男射擊，偵結依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將吳提請公訴，並向法院聲押獲准。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►渣男誘少女自拍裸照　還恐嚇她媽媽索2萬「還妳女兒不雅東西」

►情侶感情生變翻臉　他line「我會毀掉妳所有一切」下場出爐

►中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留9小時　檢察官要辦了

ET快訊
快訊／華航擴大採檢1272名機師　6人血清抗體陽性
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男逛墾丁大街！吸食「陌生人送的電子煙」…下秒癱軟昏厥送醫

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

快訊／彰化紡織工廠冒濃煙　疑排煙用靜電設備起火

覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

黑衣人闖砸所長竟滅證！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官

全國最高海拔拖吊車進駐武嶺　合歡山賞花違停罰單數驟降至0

毛帽男亮長槍進嘉義地院！網笑：阿伯，那教練不在這　謎團揭曉

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

18歲男逛墾丁大街！吸食「陌生人送的電子煙」…下秒癱軟昏厥送醫

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

快訊／彰化紡織工廠冒濃煙　疑排煙用靜電設備起火

覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

黑衣人闖砸所長竟滅證！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官

全國最高海拔拖吊車進駐武嶺　合歡山賞花違停罰單數驟降至0

毛帽男亮長槍進嘉義地院！網笑：阿伯，那教練不在這　謎團揭曉

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

西螺黃金米粽端午再現！　加量3萬顆29日開放預購

華航累計9機師、2家人確診！指揮中心公佈「擴大採檢最新進度」

澳洲國防部長關切台海軍事衝突　外交部：欣見國際多位領袖重視

張奕二軍投出頭部觸身球勒令退場　首局三振前韓職MVP

18歲男逛墾丁大街！吸食「陌生人送的電子煙」…下秒癱軟昏厥送醫

境外移入+5！菲律賓入境船員增3人確診「全船5人染疫」

母子戀修成正果！50歲女董喜嫁25歲鮮肉　小姑祝福被當成姪女

美式、拿鐵買2送2！五一勞動連假限定「超商咖啡優惠」懶人包

德基、寶二及永和山水庫蓄水率不到5％　昨日累積降雨量不到2毫米

監視器見2貓牽小手「偷跳華爾滋」媽看傻　網笑：喵吉拉大戰金剛

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

千萬藍寶堅尼才買8個月燒成廢鐵

帝寶母子身價60億　台灣第一人申請黑山護照竟搞丟千萬

中橫3死連結軌跡曝！上交友網站結識

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

即／黑衣人砸松山分局　北警長：監視影像遭人為刪除

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

中橫燒炭3死　家屬心碎招魂

即／國一田尾段火燒車　千萬藍寶堅尼燒到剩骨架

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

更多熱門

相關新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

新北市新莊分局警察25日執行臨檢時，一輛銀色奧迪拒檢，甚至還來回衝撞警方，而警方為了避免更大傷亡，因此朝車子連開兩槍，其中坐在副駕駛位置的女子左邊腋下附近中槍，子彈從其右下腹穿出，經送醫搶救後仍是宣告不治。另外，警方也於凌晨查獲駕駛林姓女子，並於車內搜出10包毒品，全案依妨害公務罪、公共危險及毒品條例等罪移送地檢署偵辦。

鄰居念他「機車擋路口」　苗栗男撂人叫囂連開6槍

鄰居念他「機車擋路口」　苗栗男撂人叫囂連開6槍

驚悚！景美溪口街深夜傳槍響！

驚悚！景美溪口街深夜傳槍響！

3男討債鬧區飛車追逐　兩度逆向攔阻還開槍

3男討債鬧區飛車追逐　兩度逆向攔阻還開槍

高雄開10槍4傷為了她！網路「前哨戰」曝光

高雄開10槍4傷為了她！網路「前哨戰」曝光

關鍵字：

囂張男插旗福利社開槍

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面