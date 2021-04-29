台北懸日今起連6天登場　忠孝西路、峨眉街20分鐘搶拍攻略曝

記者黃翊婷／綜合報導

喜歡追懸日美景的人注意囉！今日（29日）至5月4日一連6天傍晚，民眾有機會在無雲遮掩的情況下，於台北市忠孝東西路（新生高架以西）與峨眉街（西寧南路以西）等路段，觀看懸日景象，而且最佳觀賞時間只有短短20分鐘。

▲台北市忠孝西路懸日美景。（圖／記者徐文彬攝）

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根據中央氣象局網站公布的2021年懸日預報資料，29日起懸日美景再次降臨台北，詳細的最佳觀賞時間以及地點如下：

觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：

4/29 17:58至18:18

4/30 17:55至18:15

5/01 17:53至17:13

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：

5/02 18:00至18:20

5/03 17:57至18:17

5/04 17:54至18:14

▲民眾如果要久視懸日，可以戴上深色太陽眼鏡保護眼睛。（圖／氣象局提供）

氣象局提醒，懸日預報期間，夕陽逐日約較前1日早3分鐘運行到達前述街道的中心，其仰角亦較前1日稍高，在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後10分鐘，均適合觀賞懸日景象，民眾久視時，可戴上深色太陽眼鏡護目。

如果錯過這一次也沒有關係，下一次懸日景象降臨台北的時間是8月7日至12日，詳細時間地點如下：

觀賞路段：峨眉街（西寧南路以西）

最佳觀賞時間：

8/7 18:01至18:21

8/8 18:04至18:24

8/9 18:06至18:26

觀賞路段：忠孝東西路（新生高架以西）

最佳觀賞時間：

8/10 17:59至18:19

8/11 18:01至18:21

8/12 18:04至18:24