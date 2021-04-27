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他4年內開出百家美髮沙龍　發展事業這「3資源」缺一不可

▲▼理髮店,美髮店,美容美髮,染髮,剪髮,燙髮,沙龍。（圖／示意圖／pixabay）

▲作者北原孝彥在4年內開出百家美髮沙龍店。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

作者北原孝彥在2015年於家鄉長野縣開設美髮沙龍「Dears」，並於隔年開設二號店。北原孝彥在他所開設的美髮沙龍當中，引進「不設店長」、「彈性上班制」、「工作告一段落的員工先下班」和「週休三日」等獨到的觀念，打造出回客率90％以上、低離職率，且有求職者排隊搶進公司的狀態。而他的連鎖美髮沙龍在從零起步之後，於4年內開出了百家分店。

北原孝彥近期在新書《零意志力也OK！懶人PDCA工作術》中分享，發展事業需要的三項資源，其中他認為「幹勁」難長久，熱情很容易消滅，所以別擬長期計畫，而是應該設定期限，在熱情消失之前，趕緊一股作氣地把事情做完。

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文／北原孝彥

●旺盛的工作動機，不可能保用十年

經營髮廊、社群，辦講座……我目前同時經營好幾項不同的事業。每項事業在擬訂計畫時，都有一個共通點。
那就是「不擬長期計畫」。

你問我為什麼？因為我會「厭倦」。
發展事業需要三項資源：「財富」、「時間」和「熱情」。

坦白說，少了這三項資源，任何事業都無法成立。理想的事業發展，應該是要能賺到一定的「財富」，還要有「時間」投入耕耘，最後還要有願意投入的「熱情」。

然而實際上，在這三項資源當中，能透過發展事業而不斷增加的，只有「財富」，其他兩者都會不斷地減少。

只要一忙起來，「時間」就會越來越少，這一點應該不難想像。所以大家才會拚了命地講求效率化、省時等等。

會有問題是「熱情」消退。唯有這一點，是沒有任何技巧可以補救的。

就拿我來說吧！當年我剛成為髮型設計師時，對剪髮滿懷著熱情。能為顧客修剪髮型，讓顧客改頭換面，簡直是開心得不得了。我甚至還想過「要一輩子都做這一行！」

可是，我終究還是厭倦了美髮造型。
當我的剪髮技術越來越進步，逐漸熟悉這項工作之後，我「樂在其中」的程度，也隨之遞減。

當然也有些髮型設計師又學習新事物，以期能在技術上更精益求精。
可是，我並沒有這樣做。而且和我一樣的人，應該也不在少數。

開始挑戰一件新事物，學會一些新東西……這些過程中的興奮與緊張，到頭來也全都會被消磨殆盡。

我不知道別人怎麼樣，至少對我而言，少了這份興奮與緊張，就無法讓工作動機維持在高檔。要對一件無法長保熱情的事，擬訂五年、十年，甚至二十年之類的長期計畫，恐怕不是明智之舉。

●善用機制來解決問題，別指望意志力

但是，有些事業會讓人越做越有「使命感」。於是「要讓顧客天天開心」、「要守護我們這個社群」等等的念頭，自然就會湧現。

雖然已經毫無熱情可言，但使命感還在—這樣的事業就該考慮「自動化」或「交給別人照顧」。

如此一來，我們就可以把心力轉向自己有熱情的新事物上。

或許有些人會覺得這樣的想法很不負責任，可是一件事做久了會厭倦，這實在是無可奈何的人之常情。

想光靠意志力或技巧來解決「厭倦」，可說是不可能的任務—至少對我們這種懶人是沒用的。

「想像五年、十年，甚至二十年後的狀態，擬訂縝密的計畫。」
這樣的思維，乍看之下很有計畫，很了不起，但其實有點可怕。

舉例來說，十年後，今時今日所擬的計畫是否仍舊適用？本來打算拿來進行廣告宣傳的媒體平台，是否仍在市場上屹立不搖？身旁的這些人是否都還堅守崗位？而經商環境的鉅變，發生的機率更高（想想十年前的經商環境，的確是歷經了很大的變化）。

此外，還有一件非得考慮不可的事。
那就是「自己還有多少熱情」。

因此，在熱情燃燒殆盡之前，我們必須一股作氣地把事情做完。

【要訣】
人的「熱情」難長久。
要設定期限，一股作氣地把事情做完。

★本文經高寶出版社授權，摘自《零意志力也OK！懶人PDCA工作術》。

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