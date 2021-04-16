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適合懶人的高效工作術！　他揭曉「4年開百家分店」的秘訣

▲▼計畫，規劃，計劃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲想要改善工作效率或是在商場上快速擴張，妥善運用「PDCA」很重要。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

作者北原孝彥在2015年於家鄉長野縣開設美髮沙龍「Dears」，並於隔年開設二號店。北原孝彥在他所開設的美髮沙龍當中，引進「不設店長」、「彈性上班制」、「工作告一段落的員工先下班」和「週休三日」等獨到的觀念，打造出回客率90％以上、低離職率，且有求職者排隊搶進公司的狀態。而他的連鎖美髮沙龍在從零起步之後，於4年內開出了百家分店。

北原孝彥近期在新書《零意志力也OK！懶人PDCA工作術》中分享，適合懶人的「PDCA」（PLAN計畫、DO執行、CHECK檢核、ACTION改善），他表示「PDCA」適合運用在髮廊經營之外，也適合用來發展其他事業和經營社群，每個人都應該建立一套適合自己或員工的「PDCA」。

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文／北原孝彥

為什麼PDCA做不起來

●PDCA對改善工作、人生都效果超群，但大多數人卻做不起來

「要好好擬妥『計畫』。」
「要拚命『執行』（行動）。」
「要確實『檢核』行動是否正確。」
「追求精益求精的『改善』。」

這就是所謂的「PDCA」＝PLAN（計畫）／DO（執行）／CHECK（檢核）／ACTION（改善）。

「在商場上想萬事亨通，關鍵就在於能否落實PDCA！」
「執行PDCA不只改變工作發展，還能改變生活，扭轉人生。」

PDCA這個商業框架，在社會上大受好評。
可是，為什麼會有那麼多人無法確實做好PDCA？

很多人都把「PDCA」這個詞放在心上，卻沒有把它運用在日常工作當中。
若能好好擬妥「計畫」，並依照計畫「行動」，事後確實「檢核」（反省），並「改善」缺失的話，我們的工作，甚至是人生當中所設定的各種目標，應該都會一帆風順才對。
然而，大多數人執行PDCA，都沒有這麼輕鬆如意。
他們總是被眼前的工作追著跑，或忙著解決突發狀況，於是曾幾何時，逐漸淡忘了PDCA……。
這種情況是不是很寫實呢？

●PDCA做不起來的三大原因

為什麼PDCA會做不起來？
我認為最主要的原因，就在於「怕麻煩。」
問題就出在這裡。
或許各位會覺得「未免說得太武斷了吧！」但這樣的人，的確不在少數。

因為怕麻煩，所以不善擬訂完整的「計畫」。
要迅速果決地「執行」計畫，這種事光是聽起來就覺得累，況且還有一大堆非做不可的事。
「檢核」？忙都忙死了，哪有那種閒功夫。
要是有空「改善」，還不如多做點別的事吧！每件事都要改善，未免也「太麻煩」了吧……。
諸如此類的說詞紛紛出籠。

又或者是好不容易想力圖振作，落實執行PDCA，也試著努力過一段時間，結果途中又開始覺得「厭倦」――這也可能是PDCA做不起來的原因。
我們人類做事就是三分鐘熱度。既然你我都是人，會有這種心態也無可厚非，這不是任何人的錯。
想必一定有人是因為對「每天PDCA」這樣的一成不變感到厭倦，才會開始嘗試「其他方法」的吧。

●建立一套人人都能落實執行PDCA的「機制」

此外，「沒行動」也是常見的原因之一。
很多人就算擬得出天衣無縫的計畫，卻還是無法動手執行（付諸行動）。
「現在這麼忙，下次再說吧！」
「我會怕，總覺得好像會失敗……。」
各位應該也看過這種「懶散」的「膽小鬼」吧？
事到如今也沒什麼好隱瞞的，其實我本人就是如此！
「怕麻煩」、「厭倦」、「沒行動」……要讓這些人在往後的人生旅途中，隨時把PDCA放在心上，需要一些機制才行。

【要訣】
要建立一套PDCA的機制，讓那些「三分鐘熱度」、「怕麻煩」、「玻璃心」的人都能做得到。

★本文經高寶出版社授權，摘自《零意志力也OK！懶人PDCA工作術》。

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