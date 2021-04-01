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「2021運勢開外掛」TOP4生肖！財運、桃花、貴人通通一把抓

▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲2021運勢開外掛TOP4生肖，快看看自己有沒有上榜！（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

俗話說「風水輪流轉」，每一年的運勢都不相同，究竟今年是哪些人的運勢旺到令人羨慕嫉妒恨呢？科技紫微網整理出「2021運勢開外掛」TOP4生肖，快看看自己有沒有上榜！

TOP 1：「鼠」

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2021的最大贏家可以說是非「鼠」莫屬，今年運勢全面性開掛，無論做什麼都能順風順水、心想事成，在桃花運方面，有相當多的戀愛機會，想脫單的人千萬要把握住今年超旺的桃花運，在事業運方面，你的付出跟回報會成正比，只要努力就會有好的結果，而在財運方面，不只招正財也招偏財，各方面都受到好運神眷顧！

TOP 2：「雞」

對「雞」朋友來說，今年是吉星臨門，尤其是在事業運這塊，這一年你能展現才華，在職場上發光發亮，容易受到主管及老闆的賞識與獎勵，升職加薪的機率也相當高，更棒的是，今年可能會出現非常有幫助的貴人，讓你的事業發展事半功倍，唯一要注意的是，今年8月份可能因逞口舌之快而得罪小人，要小心避免。

TOP 3：「蛇」

今年「蛇」朋友會在財運方面將會一路開掛，一定要抓緊發財致富、充實錢包的好時機，除了正財工作旺，偏財運也很不錯，投資理財往往都能獲得不錯的回報，也會有彩券中獎等等收穫意外之財的機會，另外，這一年也有貴人星的庇佑，與太歲相合，有極大的可能會得貴人幫扶、並受上司賞識，在賺錢大業上更進一步。

TOP 4：「兔」

恭喜「兔」的朋友，今年在愛情運開外掛，桃花朵朵花！今年想脫單可以說是非常容易的事，隨時都有可能遇到對象展開戀情，不過要注意的是，由於桃花太多了，所以一定要擦亮眼睛，選擇最適合你的人，可不要挑到劣質的爛桃花，至於已有另一半的人，今年會因為多照顧對方的感受，並常常傳達愛的訊號，讓彼此的關係更加堅定。

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