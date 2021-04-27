中橫3死連結軌跡曝光！上交友網站結識　LINE對話「要一次OK」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄29歲林姓女子與彰化28歲張姓男子、台中25歲黃姓男子25日被發現陳屍車內，隨著「事前對話」曝光，警方也逐漸勾勒出他們的連結軌跡。據了解，3人疑似因為同時接觸到某個交友網站，進而產生連結，才會釀成憾事。

▲3男女被發現陳屍車內。（圖／記者李忠憲翻攝）

3人租來的車輛25日被發現停在中橫公路一處產業道路上，但等到警消人員獲報到場時，林女、黃男已經明顯死亡，張男雖然還有一絲氣息，無奈送醫搶救後仍宣告不治。警方事後在車內找到林女留下的遺書，上頭留下「絕筆」2字，還提到「病情不能再拖了」等字句，疑似是因病所苦，才會選擇走上絕路。

接著，張男與林女的LINE對話內容曝光，2人疑似在4月20日左右就已經開始討論要如何輕生，討論內容包含「地點有決定了？」、「正在參考之前台中燒過的地方」、「票買囉」、「好」；當日林女還提到，「我駕照也補辦了」、「我們打算租車吧」，張男則回答「要一次OK」、「無法想像失敗的後果」。沒想到5天之後，2人就被發現與黃男一同倒臥在放有炭盆的車內，釀成3死悲劇。

▼▲張男與林女的LINE對話內容。（圖／地方中心翻攝）

根據《自由時報》報導，警方已經初步查出3人的連結軌跡，24日林女北上至台中租車，接著駕車與放假回中部的張男會合，再前往豐原找黃男，並刻意轉往商店購買肉片、玉米等食材，最後驅車至中橫一起尋短；據了解，3人疑似是因為長期在生活上遭遇挫折，又剛好接觸到某個交友網站，進而產生連結，才會把沒有地緣關係也不是朋友的3人搭在一起。

至於3人的死因為何，檢方26日表示，根據遺體初判，3人的死因均是一氧化碳中毒，對於家屬質疑是否有外力造成的傷勢，經檢查手臂、腿部及指甲，均無顯示有打鬥痕跡，不過，詳細的死亡時間還有待進一步鑑定。

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