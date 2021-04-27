3男女中橫自殺「招魂」喊地址　警官妹妹痛哭：說好一起過母親節　

▲中橫公路3人車內無生命跡象，家屬今到現場招魂。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

高雄一名29歲林姓女子、25歲黃姓男子與28歲的張姓警官，25日在谷關產業道路上被發現在租來的車上燒炭輕生，3人皆不幸死亡。今（26日）3名死者的家屬也到現場招魂，其中擔任張男妹妹痛哭表示，哥哥還在前一天用電話通知會回家慶祝母親節，如今竟天人永隔，令人唏噓。

根據警方調查，3人24日到台中租車，租期為4天，接著由林女駕車離開，黃、張2人則是坐在後座，車輛於25日凌晨0時許開進谷關地區。25日下午1時許，一名董姓軍人準備歸營，行經東關路一段29.7公里處產業道路旁，見一輛租賃車停放路邊，察覺有異，不料，上前一看卻發現3人倒臥車內，嚇得趕緊報警處理。

檢察官相驗3名死者遺體初判，3人死因均是一氧化碳中毒，關於張姓警官家屬認為其身上傷勢，包括額頭、腳踝擦挫傷疑有加工自殺情形，經檢視後確認都是死後造成的，且若是生前造成，也不至於構成生命危險。

據了解，張男、黃男都是家中獨子，林女則在去年才生子，3人的家屬今天都到東勢殯儀館參與驗屍，並到事發地點招魂。其中張男的2個妹妹表示，哥哥平時喜歡運動、跑步，與她們關係很好，事發前還曾互通電話，表示會回家幫媽媽過母親節，竟會發生這種事。2人今天也到現場招魂，並呼喊家裡地址，期盼他能找到回家的路，場面哀戚。

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