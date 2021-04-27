國小貼標語「比利屎類，愛煞忙」　他看傻求翻譯！發音正解長知識

▲學校張貼客語，希望孩子多勤奮學習。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

為了培養孩子語言能力，不少校園會張貼標語，不僅督促孩子學習，也能導正孩子觀念！不過一名男網友驚呼，日前去國小參觀時，赫見一張「比利屎類，愛煞忙，地摸」的有趣標語，但看了入神了，依舊不懂標語背後的意思。文章曝光後，讓一票網友長知識了。

一名男網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張照片，接著透露日前他去內灣國小時，在走廊看到這一張奇特標語，上頭寫著「比利屎類，愛煞忙，地摸」。

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畫面可見，圈圈中間還畫叉，似乎有警示的意味，而原PO左看右看，還喃喃自語跟著照唸一番，無奈根本沒有頭緒，因此求助達人翻譯一下。

文章曝光後，不少網友客家、台語搞不清楚，「應該是台語」、「這個挺有趣的 可以多做一些 讓更多人了解客語」、「我是屏東客家人，但我實在是看不懂第一句」、「標語好歹也加個中文意思跟旁邊標註：請用客家話唸，這樣才好理解」、「把客語當做拼音文字了，很難懂」。

一片胡鬧之中，正解出爐，網友解釋「其實客家話整段意義來說是：在這時代，要勤勞知道嗎」、「比利屎累（最後一名了），愛煞忙（要勤勞），地摸（知道嗎），客語海陸腔，選我正解」。

▼網友還翻譯成台語，超爆笑！（圖／翻攝路上觀察學院）

