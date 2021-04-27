小業務變大禿鷹如《華爾街之狼》　掏空公司20億再詐銀行5.8億

▲恩得利工業日前舉辦股東大會，但出席人數卻寥寥無幾，小股東控訴，董事林家毅是「禿鷹集團」。（圖／CTWANT提供）
圖文／CTWANT
涉嫌掏空揚華科技20億元、並詐貸銀行5.8億元的前揚華科技負責人林家毅（44歲），在2015年遭檢調約談後，就在揚華案尚未平息，時隔2年他又化名「林峻輝」，涉嫌掏空專幫和碩、英業達代工的恩得利股份有限公司7000萬元，本刊調查，林家毅原本是銀行放款的小業務，而揚華詐貸案讓他聲名大噪，這時大家才知道，這個股市禿鷹早就潛伏已久，為的就是獵殺上櫃公司。
直到2015年爆發揚華掏空案以及向銀行詐貸5.8億元案，林家毅就如橫空出世般，成為檢調追查重點對象，2019年，一審判決出爐，林家毅被重判14年2個月，目前仍在上訴，如今股市大禿鷹改名重出江湖，讓上櫃公司董事長們人人自危。
恩得利公司對此表示，不回應任何問題；而本刊試圖聯繫林家毅本人，截稿前皆沒有獲得回應。
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