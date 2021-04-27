帝寶名人辦「黑山護照」險遭騙1192萬　國泰世華銀：罕見幸運人

▲在國泰世華商業銀行台北復興分行的協助下，Seven驚險追回1,192萬元的匯款。（圖／CTWANT提供）

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帝寶名人第一次申請海外移民就碰壁，還被詐騙鉅款達千萬元，最後出動國際刑警及匈牙利警方，從中在中繼銀行摩根大通攔截成功，連承辦的國泰世華銀行行員都說「你是少見能從詐騙集團手中，能拿回錢的客戶」。

帝寶住戶俞昌哲Seven，即劉媽媽兒子，他繼續說明委託全球移民顧問公司代辦蒙特內哥羅（黑山）公民資格案，其中多個不尋常之處。他在被詐騙前為求謹慎，還請來擔任財務顧問的友人協助確認匯款帳戶。

「查詢Swift＼BIC代碼後，赫然發現Swift Address是11位數，全球移民顧問總經理溫淑珍給的卻是10位數，少了一個字母『Ｘ』。」所謂「Swift＼BIC」是一種國際銀行代碼或身分識別碼，用於識別全球的銀行和金融機構。

▲去年台中檢方首度與歐洲國家司法互助，跨國偵辦電信詐騙集團，透過黑山檢警逮捕92名嫌犯。（圖／CTWANT提供）

Seven驚訝之餘，立刻透過Line委辦群組詢問全球移民顧問，對方卻僅回「謝謝通知，有確認」。他鍥而不捨四度要求確認後，全球移民顧問才說真的少了一個字母，「少一個字母是很明確、很嚴重的疏失吧？怎能不確認？」由於這已是第二次不對勁，Seven決定暫不匯款。

3月4日，溫淑珍再度通知Seven記得匯款。「我想距離2月17日已過了半個月，全球移民顧問有很多時間確認匯款帳戶，應沒問題，當天就到國泰世華商業銀行台北復興分行匯款。」Seven說，由於金額大，承辦的莊姓行員還花了不少時間確認匯款目的、翻閱移民合約書，並致電全球移民顧問確認匯款資訊後，才幫他辦理匯款手續。

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不料，次日晚上六時許，復興分行卻接到溫淑珍來電要求擋下Seven的匯款。「當晚六點四十四分，溫淑珍打電話跟我說，戶頭有點問題，請我先去銀行擋匯簽名。」為慎重起見，「我還在有溫淑珍、財務顧問與我家人的Line群組留言『Wendy（溫淑珍）要我去擋匯，好像是駭客入侵』，財務顧問和家姊知道後，都十分震驚。」Seven認為這第三個不對勁，根本離譜至極。

「起初全球移民顧問沒主動提要報警，我在財務顧問提醒下要求溫淑珍，才一起去長安東路派出所報警。」警方因此對全球移民顧問的兩個國內外戶頭先做凍結警示。愈想愈奇怪的Seven，當晚九點多要求溫淑珍出示「不會有擋匯問題」的匯款帳戶與格式，對方才說目前只有我一人申辦黑山護照，一分鐘後把之前幫大陸客戶申辦黑山公民資格的匯款帳戶樣板傳到Line委辦群組。

「我一看更驚人，上面竟然有我的英文名字，而且收款銀行在黑山，並非先前溫淑珍說的匈牙利！」Seven追問溫淑珍，對方卻含糊地推給祕書，至今仍搞不懂怎麼回事的他，點出第四個不對勁之處。所幸3月10日上午，國泰世華商業銀行確認擋匯成功，並將1192萬多元退款給Seven。

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