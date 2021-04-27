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帝寶母子身價60億　台灣第一人申請「黑山護照」竟搞丟千萬

帝寶名人俞昌哲透過全球移民顧問申請黑山護照，沒想到遇上疑似詐騙案，差點丟了1,192萬元。（翻攝自Access Info Europe網站）

▲帝寶名人俞昌哲透過全球移民顧問申請黑山護照，沒想到遇上疑似詐騙案，差點丟了1,192萬元。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

位於歐洲巴爾幹半島的迷你小國蒙特內哥羅（Montenegro，又譯「黑山」），2019年推出2,000名投資公民入籍計畫，每人投資約1,500萬元，取得黑山護照可享122國免簽，申請期限至今年底。然而，台灣第一起黑山公民申請案卻驚爆詐騙疑雲，受害者正是台北市豪宅「帝寶」名人俞昌哲Seven。

帝寶名人俞昌哲。（圖／黃耀徵攝）

▲帝寶名人俞昌哲。（圖／CTWANT提供）

據悉，俞昌哲申辦黑山護照後，其中的1,192萬元竟因故一度不知去向，他報警後驚動外交部駐匈牙利台北代表處與國際刑警等單位，目前他也對代辦業者全球移民顧問公司，提告涉嫌詐欺。

帝寶名人俞昌哲透過全球移民顧問申請黑山護照遇上疑似詐騙案，圖為匯款證明。（圖／黃耀徵攝）

▲帝寶名人俞昌哲透過全球移民顧問申請黑山護照遇上疑似詐騙案，圖為匯款證明。（圖／CTWANT提供）

Seven是第一個申辦黑山公民的台灣人，也是家族首位辦理移民的成員。他的母親劉月釵，即是人稱帝寶劉媽媽，早年在台北西門町租店面賣鞋起家，發現「收租比賣鞋好賺」後跨入房地產，一路從台北市東區投資到西區的黃金店面。

外界盛傳，帝寶劉媽媽當年以11億元購入位於台中逢甲商圈的整棟大樓，成為中部租金新「店王」。（圖／翻攝自Google地圖）

▲外界盛傳，帝寶劉媽媽當年以11億元購入位於台中逢甲商圈的整棟大樓，成為中部租金新「店王」。（圖／CTWANT提供）

11年前，劉媽媽以每坪206萬元的當時新高價標下帝寶，同年Seven也以11億元購入台中逢甲商圈一棟大樓（現址為碧根逢甲酒店），母子倆一戰成名，身價上看60億元。

本刊透過友人聯繫到Seven，他現身細訴「黑山護照驚魂記」，同時提醒國人辦理海外移民時要注意風險。Seven說：「我因聽鄰居說，擁有外國護照，出國相當方便，想說也辦一本。由於黑山護照的門檻很低，僅須投資約1500萬元，又不用坐移民監，就可取得公民資格，所以我決定試試。」

黑山護照。（圖／翻攝自維基百科）

▲黑山護照。（圖／CTWANT提供）

如今，曾與美女主播大爆緋聞的帝寶名人俞昌哲Seven，因傳出申辦黑山護照時疑似遭詐1192萬元，報案後引起國際刑警和外交部駐匈牙利台北代表處的關注，攜手追查金流。

沒想到不到一周的時間裡，順利追回款項，連承辦該匯款案的國泰世華銀行行員都感到驚奇地說：「很少能夠像他這樣能失而復得，太幸運了。」

黑山於2019年開放投資移民，外國人可花費約1500萬元，不須坐移民監就能申辦公民資格。圖為黑山政府大樓。（圖／翻攝自維基百科）

▲黑山於2019年開放投資移民，外國人可花費約1500萬元，不須坐移民監就能申辦公民資格。圖為黑山政府大樓。（圖／CTWANT提供）

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