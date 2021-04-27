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母子戀修成正果！50歲女董喜嫁25歲鮮肉　小姑祝福被當成姪女

（合成圖／新浪網）

▲大陸一名50多歲的女企業家近日嫁給25歲的農村青年，小姑還被錯認成姪女，引發網友熱議。（合成圖／新浪網）

圖文／CTWANT

在現今多元開放的社會中，只要是真愛，就算年齡差距再大，都可以共結連理。大陸山西省一名50多歲的女董，就與年紀比自己小一半的男子戀愛結婚，婆婆也現身祝福。因為極大的年齡差距，讓婚禮影片曝光後，立刻就引起網友熱議。不過，新郎的妹妹卻因為年紀太小，在獻祝福時被婚禮工作人員誤認為小姪女，讓人好尷尬！

（圖／新浪網）

▲母子戀修成正果。（圖／新浪網）

據《新浪網》報導，這名50多歲的新娘來自山西，是一名事業有成的女企業家，新郎則是一名25歲的農村青年。日前這對新人在河北省唐山市辦喜酒，從婚禮影片中可見主持人問：新郎「你是否願意與新娘攜手共赴白頭？」他深情的吶喊著回答：「我願意！」讓現場所有人都感覺到他深愛著新娘。

（圖／新浪網）

▲婚禮現場的人都感受到新郎深愛著新娘（圖／新浪網）

這名女董雖然是山西人，但為了愛情願意千里迢迢遠嫁河北，與真愛共度下半生，對她來說才是最重要的。新郎的母親並未因為媳婦的年齡而不滿，反而從頭到尾都非常開心，新娘一從禮車下來，她就親自上前迎接，兩人還互相擁抱。

（圖／新浪網）

▲新娘下車後立刻給了婆婆一個擁抱。（圖／新浪網）

（圖／新浪網）

▲婆媳關係非常融洽。（圖／新浪網）

新娘走進婆家大門後，婆媳的互動更是親暱，大方地臉貼臉讓眾人拍攝合照，因為年齡相仿，兩人看起來就像是姐妹一樣。而男方家人則紛紛獻上祝福，但擔任伴娘之一的新郎妹妹，卻被拍影片的人誤認為姪女！這輩份差得可就有點大了，因為她其實是新娘的小姑子啊！不過，當天現場相當喜氣，說錯話的人也立馬改口，婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。

（圖／新浪網）

▲婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（圖／新浪網）

婚禮工作人員事後將當天的影片分享到網路上，讓這段「母子戀」受到眾多網友關注，許多人都紛紛為兩人獻上祝福，另外也有網友開玩笑表示：「每次開車到幼稚園門口都不敢按喇叭，深怕打擾我未來老公學習」、「路過嬰兒的時候記得多看幾眼，搞不好未來的老公就在裡面」。

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