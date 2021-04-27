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跨國戀情侶高鐵放閃！網見女方顏值大嘆：想不通

有網友在高鐵上拍到一對異國戀情侶，引起廣大網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

▲有網友在高鐵上拍到一對異國戀情侶，引起廣大網友熱議。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

近幾年戀愛風氣逐漸開放，有不少人對於跨國戀情亦不再排斥，但仍有許多思維較傳統的長輩，仍無法接受親人嫁到國外。大陸一列自重慶開往鄭州的高鐵上，有網友拍到一名非裔人士與大陸女子的情侶組合秀恩愛的場面。影片曝光後，引起不少人熱議。

根據《網易新聞》報導，影片中，一名非裔男子在高鐵上牽著中國籍女友的手，兩人含情脈脈的用英文交談，不時還可聽到幾句如「我愛你」等甜言蜜語的詞句，不難看出兩人正在熱戀中。然而，影片曝光後，卻立即引起網友熱烈討論。

不少人認為，大陸境內人口屬於男多女少，若女生再談異國戀，那麼男生的找到女友的機率將變得更低，因此無法接受大陸女子找外籍人士當男朋友，加上網友認為，影片中的女子長相清秀，應不乏追求者，應多給國內男子機會，不解為何會和外國人交往。

隨後，更有一名婦人表示，自己絕對不會答應讓女兒和外國人士交往，除了擔心女兒未來嫁到國外不安全之外，回娘家省親也不容易，基於種種考量，該名婦人認為跨國婚姻有太多事情、細節須考慮，不如留在國內更好。

但也有理智的網友認為，女子有追求自己愛情的權力，與外人無關，他人不應過度反應；只要沒有犯法，便應尊重每個人的選擇，支持個人追求心中所愛，人生才不會留有遺憾。

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