公費疫苗「邊境防線」4種人最優先　蘇益仁批接種排序抓錯重點

記者黃翊婷／綜合報導

華航機師染疫案持續延燒，中央流行疫情指揮中心26日宣布再增2例，目前已累計有9位機師及其1名家人確診。前疾管局局長蘇益仁認為，台灣的公費疫苗接種對象排序沒有抓到重點，應該將機師、空服員、機場防疫人員、機場接送駕駛這4種人列在第一順位，第二順位則是醫事人員。

▲新冠肺炎自費疫苗已在21日開打。（圖／記者林敬旻攝）

由於華航爆出機師染疫案，間接帶動民間的疫苗打氣，在中央流行疫情指揮中心公布的數據中，23日的接種數量為3253劑，創下疫苗開打以來的新高紀錄，其中公費、自費者分別有1469人與1784人。

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不過，根據《聯合新聞網》報導，前疾管局局長蘇益仁認為，公費疫苗接種對象的排序沒有抓到重點，因為台灣沒有社區疫情，所以應該將邊境人員列為施打的第一優先對象，例如機師、空服員、機場防疫人員、機場接送駕駛，第二優先順位則是境內的防線，也就是醫事人員。

▲蘇益仁。（圖／記者洪巧藍攝）

而隨著國內新冠疫苗開打，國際上也陸續有關於「疫苗護照」的討論聲浪。指揮中心指揮官陳時中26日表示，目前確實正在研議試辦計畫，將檢疫天數從現行的14天降至7天，不過，必須接種完2劑疫苗滿1個月才能申請；初步估計每天開放人數會有限度，不會超過百人，且必須在國外PCR採檢陰性、入境後檢驗抗體、檢疫第7天期滿採檢也是陰性才能符合。

陳時中透露，試辦計畫不會限國籍與疫苗廠牌，目前案子正在簽核當中，由於其中涉及可行性問題，如抗體篩檢試劑、相關次序排列、安全性等，估計「5月初不可能」，過了月初以後會比較有機會。