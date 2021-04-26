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黃珊珊批陳時中「太離譜」　台灣要脫離疫災「還有很遠的路」

▲▼台北市副市長黃珊珊21日受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

65名台科大外籍生被爆與染疫機師同場，台北市副市長黃珊珊26日透露，北市府看到新聞才知道此事；隨後中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則回擊，「副市長（黃珊珊）不要太不滿。」對此，黃珊珊26日晚間再發文痛批，若陳時中知道相關資料，但地方政府卻沒收到，這也太離譜，現在的管制方法、疫苗接種進度，「台灣要脫離疫災還有很遠的路！」

黃珊珊26日晚間於臉書上提及，這幾天都在追蹤清真寺的事，直到26日早上看電視，才知道台科大也有六十幾名學生在16日參加聚會，北市衛生局這幾天忙著疫調，包括向清真寺調閱出席人員名冊一一追蹤，已經連絡一百多人了，但竟然沒有任何有關台科大的資訊。

黃珊珊表示，陳時中說因為對社區影響小所以不用疫調，就不必通知地方政府，還叫她不用太生氣，「但是部長（陳時中）如果知道相關資訊，而地方政府都沒收到任何訊息，也實在太離譜了吧！」

黃珊珊強調，北市一向盡量配合中央政策，但自從俄羅斯芭蕾舞團事件之後，中央在舞團確診4人後還同意演出，如果不是台北市長柯文哲跟她堅持要再驗一次，當天該舞團就上台演出了，「說真的實在令人不敢恭維，從此以後我都抱持高度警戒，因為中央有時也是會出差錯的！」

黃珊珊提及，機師比台灣各地第一線的醫護人員站在更前線，也是境外移入影響社區最可能的破口，機師打疫苗或加強居家檢疫的強度是當務之急；而疫苗也是一樣，他們正在討論大量施打的執行計畫，但卻沒有任何資訊可以參考，很難定出執行計畫。

黃珊珊舉例，例如冷藏設備多少？在哪裡打？醫院還是體育館？多少劑到位要安排多少醫護人員排班？因為沒有數量、沒有到位時間，對於大量疫苗施打計畫到現在都是憑空想像；台灣疫情穩定，但唯有接種疫苗產生集體保護力，才能回到正常生活，這一點也讓她很心急，「如果跟現在一樣的管制方法與疫苗接種進度，台灣要脫離疫災還有很遠的路！」

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