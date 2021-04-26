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印媒急問！四川航空停止「對印度貨運」　中國外交部回應了

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌，針對四川航空斷航印度回應。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

印度疫情再出現新一波的大爆發，26日新增35.2萬例確診、2812死，連續第5天改寫單日確診新高紀錄，就在這時中國的四川航空宣布停止對印度的貨運航班，造成印度防疫物資供應出現問題。印度媒體在中國外交部記者會上，就針對這個問題進行提問。

根據《環球時報》報導，印度媒體在26日的例行記者會上發問表示，上周中國外交部宣布了印中正在就中方向印度提供醫療援助進行溝通，同時印度私營企業也在從中方購買一些醫療物資來滿足相關需求，但是今天中國國有四川航空公司停止了向印度的貨運業務，這已經影響到了印度購買急需的防疫物資，同時跟抗疫相關的出口貨物的貨運價格也大幅上漲。中方對此有什麼評論？

▲▼ 印度新冠疫情慘重。（圖／路透）

▲印度新冠疫情再度大爆發。（圖／路透）

汪文斌表示，「中方一直高度關注印度的疫情形勢發展，對印度國內近期疫情形勢惡化表示誠摯的慰問。我們已經第一時間表明願意幫助印方抗擊新一輪疫情，目前雙方正就此保持溝通」。

汪文斌說，「有關印度企業購買中國的抗疫醫療物資的事情，據我了解，這是企業間的正常的採購行為。如印方提出具體的需求，中方願為印方抗擊新一輪疫情提供力所能及的支持和幫助。至於你提到的有關航空公司的具體航班的運行的情況，建議你向有關的航空公司來了解核實」。

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