面對情敵…12星座「爭風吃醋手法」曝光　雙魚女一哭二鬧沒在怕

▲面對情敵你都是靠哪些方法除掉對方呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

愛情總是讓人容易神傷，特別是在追求喜歡的人時，有時候總是很容易看到情敵出現就會拚了命的想要擠掉對方，就怕自己喜歡的人被搶走，十二星座的男女都有自己爭風吃醋的那一面，到底不同的星座、不同的個性會造就出怎樣不相同的爭風吃醋橋段呢？就讓亞提米斯一一來告訴你，十二星座男女在情人面前「搏版面」的手段吧！

1.牡羊座：

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牡羊男的吃醋是很猛烈型的，他們面對喜歡的女生跟其他的男人走在一起時，是會非常MAN的向前直接詢問，你們到底是什麼關係，而且眼裡會帶有滿滿的火光，倒不見得是殺氣，只是牡羊男的愛總是有點獨佔慾，容易發展成暴力事件。

牡羊女的爭風吃醋就顯得保守一點，她們的保守是不帶有火氣的那種，而是會很熱情的直接把自己喜歡的男生抓住，特別是牡羊女吃起醋來是非常會「卡位」的，她們不但會知道從哪個角度可以切入並排除另一個女人，還會搶得非常的理所當然。

2.金牛座：

金牛男是比較吃虧的那種，他們的爭風吃醋比較不明顯，最常見的恐怕就是比賽送禮物，金牛男捨得在喜歡的女生身上砸錢，如果遇上了競爭者，他們會開始思考到底砸錢能不能贏，如果背景不若另一個男人雄厚，金牛男反而會看看喜歡的女人是不是只愛錢不愛人。

金牛女的吃醋會很直接，特別是講話講得很白。在喜歡的男人面前，金牛女會拿出自己是一個客觀好朋友的角度去偷偷告訴喜歡的男生，這個正在示好的女生是怎樣的態度，直言不諱的態度感覺不出是在吃醋，但事實上這是一種攻擊手段。

3.雙子座：

雙子男的吃醋會非常的不著痕跡，他們是會耍小任性的那種，特別是在女生的面前總是會用一些話在刺傷喜歡的人，欲迎還拒的態度加上很酸的話語，要這個女生去找別的男人就好，而且醋意越重講話越難聽，讓人搞不清楚他們的想法。

雙子女是很心機的，她們吃起醋來是會馬上變成情敵的好朋友，藉由慢慢接觸這個情敵而在其中搞破壞，她們很會用一些手段去暗著陷害情敵，可說是心機百分百的，不過這也要這個男生讓雙子女愛到卡慘死才會讓她們變身成心機天后。

4.巨蟹座：

巨蟹男家裡一定要有一堵很厚實的牆。為什麼呢？沒辦法，他們吃醋只會回到家裡去搥牆壁！巨蟹男吃醋頂多就是擺張臭臉給女生看，或是就搞自閉不太愛講話，整個人變得非常的冷漠，誇張一點的情形是，看到情敵出現，臉色馬上跟紅綠燈一樣變色。

巨蟹女也是走不太知道怎麼吃醋的路線，但是她們通常在吃醋時就會在情敵面前表現出「我跟這個男生很熟很熟」的樣態，像是這男生喜歡吃什麼喝什麼，生活習慣她比他媽還了解，一副大太太的樣子，有點虛張聲勢的想讓對方知難而退。

▲獅子男若自覺拚不過情敵，會改用激將法摟妹示威。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

5.獅子座：

獅子男是走大牌路線，爭風吃醋是不會太明顯太強烈的，他們會先把自己弄得很酷炫帥氣又潮，反正就是走路有風、迷倒滿地女人的樣子，如果發現自己拚不太過情敵，就會改用激將法，身邊多摟幾個可愛美眉去喜歡的女生面前示威一下，拿點面子回來。

獅子女的吃醋就比較可怕一點，她們一樣會把自己打扮得美美的，如果發現這樣子還沒有辦法把男人搶回來，她就會發動朋友，先想辦法把情敵給支開，會不會抓去修理一頓不得而之，但反正當找麻煩的對象去除，這時她就可以非常堂而皇之的去放電勾引囉！

6.處女座：

處女男的吃醋算是沒有攻擊力但很明顯的。他們會變得很沒有耐心、焦慮、眼神閃爍，好像一隻被搶食物的貓一樣，面對情敵，處女男是非常沒有耐心的，而且會明顯的採取反對主義，就是這個情敵說好的，他全部都會舉「X」牌去否認，吃醋吃得很明顯。

處女女也是屬於很不會爭風吃醋的類型，她們對於喜歡的男生總是會保持一點距離，吃醋只會讓她們好像離得更遠一點，但是處女女會在情緒崩潰的時候不小心出現在這個男生面前，到底這種淚水攻勢是一種搏版面的傾訴還是真的不小心呢？不曉得囉！

7.天秤座：

天秤男不太喜歡爭風吃醋，他們很在意的是這個對象喜不喜歡自己，愛情裡頭表面上他們只會小小的吃點醋，心裡的想法倒是一籮筐，偏偏天秤男很在意形象，不太會把這些情緒表現出來，很多時候就是淡淡冷冷的走開，搞失蹤就是吃醋的表現。

天秤女的吃醋就很明顯，當她們發現喜歡的男人對自己不公平時，就會開始耍起一些小任性，不過這中間還是帶有著很多打打鬧鬧的成份存在，只是天秤女很會看風向，如果發現這樣的小任性是沒有作用的，那就會選擇慢慢的把愛給淡化。

8.天蠍座：

天蠍男的吃醋是非常明顯的，不過他們的吃醋通常沒有創意，因為是最標準型的。他們會很明白的表現出不高興、臉色也不好，甚至於非常清楚的讓喜歡的對象知道，他們正在吃醋所以心情很不爽，算是很坦白也很坦然的面對這件事呢！

天蠍女也是這種類型，不過會比天蠍男來得情緒化一點，而且會非常喜歡跟喜歡的男生作對，甚至於會有點惡整情敵的手法出現，天蠍女面對喜歡的人還是會很軟、很溫柔的，她們明白在一開始不能夠太強勢，在一起之後老娘就會讓你知道厲害。

▲射手女能夠一句話重擊情敵弱點，EQ超級高。（示意圖／記者李佳蓉攝）

9.射手座：

射手男對於爭風吃醋的件事的重點多半會是放在「誰比較強」，他們可以什麼都比，但也可以什麼都不去比，簡單來說就是除非這個情敵主動來犯，否則射手男是不會主動去吃別人的醋，他們對自己還滿有信心的，不過一吃起醋可是會變得火爆許多。

射手女是高EQ的代表，她們還蠻知道怎麼去在一堆情敵裡頭搶出頭的，只是她們不見得會喜歡做這樣的事，真的吃醋她們是能夠講出一句話就重砲轟到情敵的弱點或地雷，屬於一次就能擊倒對方的類型，但她們對愛情抱持的是真愛至上，太超過的爭風吃醋真的沒興趣。

10.摩羯座

摩羯男的爭風吃醋是很少見的，他們通常都是暗中把敵手給處理掉，也就是可能會約了情敵私下見面談談，在女生面前吃醋的情形是比較少的，可是當妳如果發現向來低調的摩羯男開始特意展現出自己很強勢很有能力的那一面，那恐怕就是在示威囉！

摩羯女就非常的厲害了，她們可以為了很在意的男生而盡力的去「卡位」，面對情敵也不會太給別人難看的臉色，而是會私底下找出對方的弱點或問題，然後偷偷的放話或加以痛擊，表面上的摩羯女倒是很容易拿出蠻不在乎的樣態。

11.水瓶座：

這種隨便的男人還真的不是太容易爭風吃醋。水瓶男向來都有種痞子才有的氣質，他們不是太喜歡去搶一個不愛他們的女人，反正「天涯何處無芳草、反正無魚蝦也好」，他們如果吃醋也是會講得很明白的那種，像是傳訊息或寫MAIL告訴妳。

水瓶女也是放得很開，她們對自己還蠻有信心，加上對愛情總是很用心去談。愛交朋友的水瓶女不介意把情敵當朋友，她們當然是會有戒心，不過心裡更明白吃醋排擠是沒有意思的，反倒是如果真吃起醋來，以水瓶女的人脈，這位情敵大概覺得自己的人緣走到世界末日了吧！

12.雙魚座：

雙魚男不是太愛吃醋的，但他們會有意識到愛情上有人競爭，那時就會擺出低姿態兼受害者的表現，他們很明白女人吃軟不吃硬，更不會去說情敵的壞話，而是更加強溫柔、熱情在他們喜歡的女生身上，更不會在意在女生面前拿出被情敵攻擊的委曲模樣。

雙魚女大概沒怕過競爭，也很少有女生比她們爭風吃醋的本事還要更強，除了精準的一哭、二鬧、三上吊之外，還會主動變成可愛小甜心回防，遇到情敵前來找麻煩或示威，雙魚女也會變身成女戰神，以一種「完全沒在怕」的態度去面對應戰。

本文經授權轉自：亞提米斯