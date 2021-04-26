Subway牛肉餡「真實面貌」曝光　激似貓罐罐！百萬人看了超崩潰

▲美國德州Subway員工分享備料過程。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州Subway員工在抖音平台分享一段影片，可見牛肉在供餐前是一大塊棕色肉塊，接著在員工的「手部擠壓」之下，製成碎肉塊。而這一幕讓許多網友看了紛紛感到不太舒服，直呼「我沒有想知道那麼多」、「像極了貓糧」。

綜合每日郵報等外媒報導，網友「Travis2official」總共分享3段在Subway準備製作餐點之前的備料過程，包括牛肉、鮪魚等。

依據畫面，可見該名員工把牛肉自透明包裝取出後，放在鐵製容器內，接著戴上手套用力擠壓。在準備鮪魚內餡時，可見大量鮪魚肉先被放入盆中，揉成碎塊，緊接著加入大量美乃滋，利用雙手拌勻。

其中，準備牛肉內餡的影片引起大批網友討論，瀏覽次數現已衝破830萬次。許多人紛紛感到不太舒服，「我沒有想要知道那麼多」、「其實我並不需要知道裡面放了什麼」，也有人認為牛肉塊「像極了貓糧」，甚至不會拿來餵狗吃。

但也有人認為，不管內餡看起來長什麼樣子，因為吃起來味道不錯，也不必抱持能得到牛排館優質牛肉等級的幻想。

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