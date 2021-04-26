美麗島民調／盧秀燕滿意度破7成　2倍支持度狠甩蔡其昌、何欣純

▲何欣純、盧秀燕、蔡其昌。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

2022台中市長選舉，民進黨是否能重返執政備受關注。美麗島電子報26日公布最新民調，台中市長盧秀燕施政滿意度高達71.4%，若對戰民進黨的蔡其昌、何欣純，均以2倍的支持度大幅領先。

與2020年7月的民調相比，盧秀燕當時的施政滿意度為54.3%，不滿意度為36.2%，如今施政滿意度飆升至71.4%，大幅成長17.1個百分點，而不滿意度則降至23.9個百分點。

若以各行政區交叉分析，在上次調查中，全台中僅西屯區、大里、霧峰的市民，對盧秀燕的滿意度低於5成，如今，這幾個區域的市民滿意度均已超過65%，且目前全台中各行政區，滿意度最低的是大烏龍地區，但仍有58.4％的民眾滿意盧秀燕的表現。以政治立場交叉分析，有46.9％的泛綠選民滿意盧秀燕，不滿意為48％。

信任度方面，2020年7月的民調顯示，盧秀燕的信任度為53.9％，不信任度為35％；如今，盧秀燕的信任度隨著滿意度一起突破7成，達到73.5％，較去年成長19.6個百分點，不信任度則降至18.9％。

此外，盧秀燕也贏得過半泛綠選民的信賴。泛綠選民信任盧秀燕的比例為51.9％，不信任比例為41.2％，兩者相差10.7個百分點。

另一方面，無論民進黨派蔡其昌或何欣純對決盧秀燕，盧秀燕均以2倍的支持度大幅領先。該民調顯示，有54.7％選擇盧秀燕，24.4％選擇蔡其昌，雙方差距達30.3個百分點。

若盧秀燕對戰何欣純，該民調顯示，有58.2％選擇盧秀燕，20.8％選擇何欣純，雙方差距達37.4個百分點，比起蔡其昌，落差是更為懸殊。

美麗島電子報於2021年4月21日至4月22日，針對全國22個縣市設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾，以電腦輔助電話的方式進行調查，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。