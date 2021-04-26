武財神托夢想搭中捷！5神尊「悠遊卡進站成貴賓」　祈賜福保平安

▲台中烏日玉闕朝仁宮武財神託夢指示信眾，表示想要搭台中捷運。（圖／民眾提供）



記者林冠吟／台中報導

台中捷運歷時13年終於在25日中午正式通車，26日是通車後的第一個上班日同時也是武財神聖誕，烏日玉闕朝仁宮所供奉的武財神就向信徒託夢表示，祂也想搭捷運。26日上午廟方人員為實現財神爺的指示，特地帶著武財神、天上聖母、太子爺與千順將軍從高鐵台中站搭乘至北屯總站，廟方人員還特別準備悠遊卡，替神明們支付票價，也希望能夠藉此保佑中捷正式通車後都能一切平安。

中捷25日正式通車，試營運期間搭乘人次更高達200萬人，22日烏日朝仁宮就有信徒向廟方表示，夢到武財神向他託夢表示想搭捷運，在廟方人員的見證下向武財神擲筊請示，果然連續3聖杯，最後將日期選定在26日搭乘，正好也是武財神聖誕的日子。

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▲廟方人員分別帶著5尊神像搭上台中捷運，完成武財神的指示也希望可以保佑台中捷運通車後平安。（圖／民眾提供）

26日上午9點多廟方人員和志工，分別捧著武財神、天上聖母、太子爺與千里眼和順風耳將軍的神像，從高鐵台中站上車，一路搭到北屯總站，更事先替5位神明備好悠遊卡，幫他們買票進站。沿路上，廟方人員還特地將神像放在車頭，讓神明也能從車窗外欣賞沿途風景，但也因為少見神明搭捷運，同車旅客看到無不感驚奇，紛紛拿起手機拍照。

▲廟方人員還將神像放在車前，讓神明也可以欣賞沿路風景。（圖／民眾提供）



朝仁宮董事長林宏昭事後表示，中捷通車台中人盼了30多年，現在終於完工，就連神明也想搭搭看，但也因為近期台灣交通事故頻傳，希望能夠藉此機會，讓武財神賜福，保佑中捷通車後都能一切平安。

▲廟方人員還特地幫5位神明一人準備一張悠遊卡進站。（圖／民眾提供）



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