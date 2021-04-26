影／2女嫌拒檢1人遭擊斃！死者母疑「執法過當」怒喊：警亂揮、亂射擊

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊2名女子遇到警方臨檢時，卻拒檢開著銀色奧迪來回衝撞警方，而警方為了避免更大傷亡，隨即朝車子連開兩槍，其中一名坐在副駕駛座的30歲林姓女子因此中彈身亡。對此，林女母親表示，「警方好像隨便亂揮、射擊」，質疑警方執法過當。

▲新莊警開槍，女毒販遭擊斃。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方25日晚間執行巡邏勤務，發現29歲的林姓女子駕駛一輛奧迪自小客車，載著有毒品前科的女友人上路，兩人從新莊出發前往林口，而在行經新莊區中港東路與中港三橋口時，還佯裝鎮定的經過臨檢點，但警方查清車號卻發現，車主竟然是通緝犯，因此要求林女下車受檢。

由於林女無照駕駛加上車內藏有大量毒品，立即猛踩油門加速離開，她先衝撞停等紅綠燈的小貨車，潘姓警員見狀未免波及無辜，隨即拔槍朝擋風玻璃及左前車窗開了2槍，但仍被林女開車逃逸，過程中潘姓警員也遭奧迪輾過腳部受傷，目前家屬並未提吿。

▲林姓女駕駛將死者丟包醫院後隨即逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，當時第一槍打到車子的擋風玻璃、第二槍打中車窗後，又擊中位於副駕駛座上的女子，子彈從該名女子左腋下穿過後，又從右下腹穿出，林女慌張將她送醫後隨即逃亡，但中彈的林姓女子經搶救後仍宣告不治。

對此，林姓死者母親表示，林女才30歲，還有小孩要撫養，而警方開槍為何第一槍是對空鳴槍，第二槍卻是朝著駕駛座方向開槍，是要置人與死地，「我覺得他們執法過當，好像就隨便亂揮、射擊」，希望檢方能查明真相。

▲死者母質疑警方執法過當，希望檢方能查明真相。（圖／記者陳以昇翻攝）

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