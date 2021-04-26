獨／3年輕男女中橫輕生！28歲男是北市交大「二線一星警官」

地方中心／台中報導

高雄29歲林姓女子與2名男子25日被發現死在租來的車上，車子停在台中谷關產業道路，而警方在車上發現林女的遺書，內容提到「病情不能再拖了」，還留下「絕筆」兩字，而另外2男皆是家中獨子，其中張姓男子身分查出，竟是台北市交通大隊二線一星分隊長。

▲中橫公路3人車內輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，29歲林女與28歲張男、25歲黃男分別住在高雄、彰化、台中，3人日前到台中租車後，由林女駕車駛進谷關地區，但沒想到卻在車內輕生，直到25日下午1時許，被一名軍人發現，趕緊報警。不過，當警消人員趕抵現場時，林女及黃男已明顯死亡，而張男經送醫搶救後仍宣告不治。

家屬接獲通知後無法接受孩子離開的噩耗，情緒相當崩潰。另外，其中兩名男子皆為獨子，張男家屬趕到派出所時更不斷哭喊，「怎麼會發生這種事」，而黃男母親也痛哭失聲，「他不可能離開我啊」等，讓人聽了相當揪心。

另外，張男身分也被查出，是台北市交通大隊二線一星的分隊長，但由於家屬皆不清楚3人交友情形，檢方26日將相驗釐清死因，另將針對手機解碼，並從通話紀錄、通訊軟體對話，判斷3人關係。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995