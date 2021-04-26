　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／3年輕男女中橫輕生！28歲男是北市交大「二線一星警官」

地方中心／台中報導

高雄29歲林姓女子與2名男子25日被發現死在租來的車上，車子停在台中谷關產業道路，而警方在車上發現林女的遺書，內容提到「病情不能再拖了」，還留下「絕筆」兩字，而另外2男皆是家中獨子，其中張姓男子身分查出，竟是台北市交通大隊二線一星分隊長。

▲▼中橫公路3人車內無生命跡象。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲中橫公路3人車內輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，29歲林女與28歲張男、25歲黃男分別住在高雄、彰化、台中，3人日前到台中租車後，由林女駕車駛進谷關地區，但沒想到卻在車內輕生，直到25日下午1時許，被一名軍人發現，趕緊報警。不過，當警消人員趕抵現場時，林女及黃男已明顯死亡，而張男經送醫搶救後仍宣告不治。

家屬接獲通知後無法接受孩子離開的噩耗，情緒相當崩潰。另外，其中兩名男子皆為獨子，張男家屬趕到派出所時更不斷哭喊，「怎麼會發生這種事」，而黃男母親也痛哭失聲，「他不可能離開我啊」等，讓人聽了相當揪心。

另外，張男身分也被查出，是台北市交通大隊二線一星的分隊長，但由於家屬皆不清楚3人交友情形，檢方26日將相驗釐清死因，另將針對手機解碼，並從通話紀錄、通訊軟體對話，判斷3人關係。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

最新病況曝！7歲柔道童「昏迷指數3」…醫院：生命跡象逐漸穩定

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

離奇！彰化外送哥騎到警局前突自摔　6杯咖啡噴飛

水泥預拌車行駛中突傾斜自撞電桿　人車翻覆電力受損搶修中

演男男戀走紅「打手槍片」瘋傳　卞慶華鬧翻前東家遭求償200萬

苗栗通宵竹林火警！男子倒臥邊坡全身大面積燒燙傷　送醫不治

和人妻進摩鐵「修改文件」　小王太會掰！綠帽夫求償30萬

狠摔柔道童！狠心教練「編號517」吃好睡好　今早驚傳高血壓就醫

快訊／北市中山橋下驚見男浮屍！民眾見漂水面嚇壞　警調查身分中

最新病況曝！7歲柔道童「昏迷指數3」…醫院：生命跡象逐漸穩定

奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

國小軟聯／手臂寫字激勵自己　竹林首戰扣倒光華

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管被爆私密照　律師：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

即／前空姐提油燒夫！老公搶救45天後身亡

2新莊女拒檢1人遭擊斃　多項重大前科

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

2女嫌拒檢1人遭擊斃！死者母疑「執法過當」

台中黑車撞加油站！男不治19歲女哭喊別報警

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

中橫燒炭3死／29歲女去年才生子　母難置信

更多熱門

相關新聞

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

台中7歲黃姓男童學柔道，卻遭到何姓教練、學長重摔27次昏迷，雖然目前情況稍為好轉，但情況仍是相當嚴重，未脫離險境，而何姓教練被收押後，於24日晚間11時許進入台中看守所，編號為517。

醫院曝最新病況！7歲柔道童「生命跡象逐漸穩定」

醫院曝最新病況！7歲柔道童「生命跡象逐漸穩定」

印度驚現「三重變異病毒」

印度驚現「三重變異病毒」

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

高雄婦酒駕撞飛路人　他頭部重創不治

高雄婦酒駕撞飛路人　他頭部重創不治

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面