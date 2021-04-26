中橫3男女留「絕筆」車內輕生！　獨子母崩潰哭喊：他不可能離開我

▲中橫公路3人車內輕生，家屬接噩耗崩潰。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者陳韻如／台中報導

高雄29歲林姓女子與2名男子25日被發現死在租來的車上，車子停在台中谷關產業道路，警方在車上發現林女的遺書，內容提到「病情不能再拖了」，還留下「絕筆」兩字，而另外2男皆是家中獨子，3人家屬接獲噩耗後陸續趕到派出所做筆錄，但情緒相當崩潰。檢警26日將相驗釐清死因，並將對3人手機解碼，調查3人關係以釐清案情。

警方調查，林女與張男、黃男分別住在高雄、彰化、台中，3人日前到台中租車後，由林女駕車駛進谷關地區，但沒想到，25日下午1時許，卻被一名軍人發現，車輛停在中橫公路一處產業道路旁，且車上3人倒臥車內，嚇得趕緊報警。

然而，當警消人員趕抵現場時，林女及黃男已明顯死亡，而張男經送醫搶救後仍宣告不治。鑑識人員隨後在車上發現林女留下的遺書，內容提到因壓力大而走上絕路，最後寫下「絕筆」兩字。

家屬接獲通知後無法接受孩子離開的噩耗，情緒相當崩潰。另外，其中兩名男子皆為獨子，張男家屬趕到派出所時更不斷哭喊，「怎麼會發生這種事」，而黃男母親也痛哭失聲，「他不可能離開我啊」等，讓人聽了相當揪心。

由於家屬皆不清楚3人交友情形，檢方26日將相驗釐清死因，另針對手機解碼，並從通話紀錄、通訊軟體對話，判斷3人關係。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【更多新聞】

冷血對話紀錄曝！狠摔7歲童腦死 柔道教練第一時間嗆：會保住道館



轎車詭停中橫隧道！三人車內燒炭2死 1命危送醫不治