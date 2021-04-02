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社會 社會焦點 保障人權

獨／愛馬仕姐找28名黑衣人霸氣喬債　債權人看傻：是她欠錢耶...

記者陳雕文／綜合報導

一名外型姣好的熟女指控超商店員態度不好，拿手機錄影並對店員嗆，「我全身愛馬仕」、「告我啊！我最愛打官司」，經查這位「愛馬仕姐」是汽車經銷商，行事作風剽悍，去年還找28名黑衣人把一間茶行包圍，為她助陣喬債，讓債權人看傻眼，並向記者表示，「她才是欠錢的人耶！」

▲▼愛馬仕姐討債。（圖／知情人士授權提供）

▲▼愛馬仕姐召喚28名黑衣人到場。（圖／知情人士授權提供）

▲▼愛馬仕姐找黑衣人喬債。（圖／知情人士授權提供）

據了解，這名愛馬仕姐是44歲吳姓女子，10多年前還只是剛從澳洲回國的待業宅咖，其母親當時在板橋開放租屋，楊姓前夫發現相關資訊，想看看屋況，楊、吳因此結識且墜入愛河，交往2個多月即決定步入婚姻，並育有一子。

後來吳女以「協助管理房產」為由，成功讓楊男把名下的10間套房（市值超過3千萬）全過戶到她的名下，之後私自在三峽開中古車行讓其哥哥經營，楊男認為不受尊重發脾氣，卻得到「那你告我啊！」等言詞，兩人翻臉離婚。

▲▼愛馬仕姐的上流生活。（圖／翻攝IG）

▲▼愛馬仕姐家中客廳堆滿各種愛馬仕用品，生活奢華。（圖／翻攝IG、臉書）

▲▼吳女。（圖／知情人士提供）

而林姓債權人是進出口貿易的中間商，過去曾協助吳女把2台Lexus LM 300H賣到泰國，買賣金為29萬2千美元（相當於台幣831萬餘元），定金為2萬美元，後來吳女嫌2萬美元的定金太少，要求林姓債權人先支付新台幣60萬元當作定金，林姓債權認為，反正這是會歸還的錢，先墊也沒差，殊不知…

後來泰商因故無法買車，改由柬埔寨商（下稱柬商）接手這樁買賣，柬商也把餘款匯到吳女的公司，吳女成功賣掉了車，卻不願把60萬的代墊定金歸還林姓債權人，林姓債權人希望吳女還錢，兩人約定在北部某間茶行見面協商。

豈料到了見面的日子，吳女竟找來28名黑衣人到場，林姓債權人簡直嚇壞了，只好先藏身於茶行的小房間，後來警方接獲報案，派出快打部隊迅速趕到現場，刑警也到場關切，跟吳女溝通一番後，吳女才讓28人散去。

▲▼愛馬仕姐討債。（圖／知情人士授權提供）

▲▼愛馬仕姐找一票人包圍茶行，警方到場好說歹說，才成功讓吳女請黑衣人散去。（圖／知情人士授權提供）

▲▼愛馬仕姐討債。（圖／知情人士授權提供）

知情人士透露，其實當時是因為吳女向他們求助，稱被人欺負，所以大家才出動幫她，怎麼知道原來是她欠人家錢，竟然還來找我們討拍；後來林姓債權人提告，上個月31日下午一審判決出爐，吳女須給付林姓債權人60萬。

至於吳女大鬧超商的行徑，其母親出面緩頰說，吳女當時應酬完已經喝醉了，才對超商女店員有粗魯動作，還說是楊男不讓人看孩子，導致吳女心理壓力大，情緒不穩定；楊男澄清，「我非常希望她看小孩，因為畢竟小孩的母親是她，但她二個月才會看小孩一次，我覺得這母親很好笑，現在居然把自己犯的錯，歸咎於我不給她看小孩…我能去殺人放火再歸咎於財產給前妻騙光嗎？真的很惡劣！」

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