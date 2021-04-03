出招了！愛馬仕姐發「超酸道歉文」　手機「轉接行政院」持續神隱

記者陳雕文／新北報導

一名外型姣好的熟女指控超商店員態度差，拿手機錄影還嗆，「我全身愛馬仕」、「告我啊！我最愛打官司」，這位「愛馬仕姐」是汽車經銷商，曾找28名黑衣人把一間茶行包圍，為她助陣喬債，行徑相當囂張；被網友撻伐後神隱，到了2日才在臉書發道歉文但內容超酸！其手機還轉接到「行政院總機」持續神隱。

▲愛馬仕姐的道歉文被網友嗆說「沒誠意」。（圖／翻攝自愛馬仕姐臉書）

據了解，這名愛馬仕姐是44歲吳姓女子，10多年前還只是剛從澳洲回國的待業宅咖，其母親當時在板橋開放租屋，楊姓前夫發現相關資訊，想看看屋況，楊、吳因此結識且墜入愛河，交往2個多月即決定步入婚姻，並育有一子。

後來吳女以「協助管理房產」為由，成功讓楊男把名下的10間套房（市值超過3千萬）全過戶到她的名下，之後私自在三峽開中古車行讓其哥哥經營，楊男認為不受尊重發脾氣，卻得到「那你告我啊！」等言詞，兩人翻臉離婚。

去年吳女曾跟出口商合作賣車，後來因她不願歸還「定金」，廠商要求出面協調，吳女竟找了28名黑衣人協助喬債。廠商看傻眼，事後向記者表示，「她才是欠錢的人耶！」後來警方到場才說服吳女讓黑衣人離開。

▲▼愛馬仕姐召喚28名黑衣人到場喬債。（圖／知情人士授權提供）

再看到吳女對於「對超商店員動粗」一事總算於本月2日發出道歉文，但她雖然連說4次抱歉，可是內容卻暗酸店員「以後我就知道我不能問」、「就算問被（店員）罵也要當自己兒女一樣忍耐」等語，等於她不認為自己有錯，還覺得自己很委屈，網友看到貼文也酸說，「這篇道歉文也打了6折」

※記者嘗試致電吳女，手機號碼已經轉接到「行政院的總機」，至於吳女經營的中古車行也無人接聽，持續神隱。

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