影／剛買的特斯拉毀了！台中男幫孩子買消夜　閃石頭衝人行道撞斷2燈桿

記者白珈陽／台中報導

台中市周姓男子25日晚間駕駛新買的特斯拉，外出購買消夜，返家途中行經環中路、松竹路口時，疑為閃避道路上的石頭或坑洞，車輛頓時失控開上人行道，撞斷2支燈桿及4棵小行道樹，導致車輛近乎全毀，幸周男僅胸口悶痛、全身多處擦挫傷，經送醫無大礙。警方到場對周實施酒測，無酒精反應，詳細事故原因正調查釐清中。

▲周姓男子開著特斯拉，車輛失控不慎撞斷路邊燈桿。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，周男（38歲）昨晚11時許駕駛自小客，行經環中路往東、近松竹路口時發生自撞，造成燈桿2支斷裂、4棵行道樹毀損，以及自小客車頭嚴重毀損，幸周男僅受有多處擦挫傷，經送往清泉醫院治療無大礙。

據悉，周男的特斯拉才購買逾2個月，昨為購買孩子的消夜才出門，根據周男自述，行駛至上述地點時，為了閃避路上的石頭或坑洞，車輛竟失控不慎闖上人行道，但台中市第五警分局交通分隊到場查看，附近並無周男所說的石頭、坑洞，研判可能車子輾過石頭時，石頭已噴飛。

車禍讓這輛新買的特斯拉幾乎全毀。台中蘇姓車商表示，本起事故中的特斯拉新車價約160萬，除了車頭嚴重毀損，特斯拉的電池在底盤，光換底盤也就要數十萬，全部修起來大概跟新車一樣貴，應只剩下報廢的命運。

台中市第五警分局交通分隊表示，經酒測周男沒有酒精反應，事後車輛由周男自行委託拖吊車拖離，而撞毀的燈桿及行道樹，由市政府業管單位負責求償。

▲▼路邊2支燈桿遭撞斷。（圖／記者白珈陽翻攝）

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