猖狂！鄰居念他「機車擋路口」　苗栗男撂人叫囂連開6槍

▲劉男只因機車停車糾紛，就找來8名男子持刀槍棍棒朝陳男住家洩憤。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名陳姓男子，17日晚間正要返家時，發現有輛機車擋住路口，遂上前請對方將機車移走；怎料對方竟找來8名男子，手持槍枝和棍棒、刀械，來到陳男住家大聲叫罵，還開了數槍，導致陳男母親腿部遭鋼珠彈波及受傷，警方接獲通報，一舉將9人逮捕到案。

經初步了解，劉男（21歲）的機車，因停放擋住出入口而與陳姓鄰居起口角衝突，劉嫌心生不滿，夥同8名友人分別手持棍棒、刀械及鎮暴空氣槍前往鄰居家前洩憤，其中劉嫌不僅對著住家大聲叫罵還朝2樓開了6槍，造成陳男住家1、2樓門窗玻璃破損，陳母腿部更因此遭鋼珠彈波及受傷。

警方表示，這群人犯案後分別駕車離去，陳男心生畏懼趕緊向警方報案，警方獲報後即成立專案小組全力偵辦，積極調閱監視器發現劉男等多人涉案，經深入清查分析相關涉案車輛及人員證據後，於23日同步帶回涉案劉姓犯嫌等9人，起獲涉案鎮暴槍1把、刀械及棍棒等犯案工具。

▲▼，經警方清查分析相關涉案車輛及人員證據後，帶回涉案劉嫌等9人，並起獲涉案鎮暴槍1把、刀械及棍棒等犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局分局長何孟宗表示，民眾面對停車等問題應理性溝通，切勿藉故生端，對於任何街頭暴力滋事案件，一定會嚴正執法，從嚴究辦，以維護民眾安心的生活環境。

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