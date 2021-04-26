　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

猖狂！鄰居念他「機車擋路口」　苗栗男撂人叫囂連開6槍

▲劉男只因機車停車糾紛，就找來8名男子持刀槍棍棒朝陳男住家洩憤。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲劉男只因機車停車糾紛，就找來8名男子持刀槍棍棒朝陳男住家洩憤。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名陳姓男子，17日晚間正要返家時，發現有輛機車擋住路口，遂上前請對方將機車移走；怎料對方竟找來8名男子，手持槍枝和棍棒、刀械，來到陳男住家大聲叫罵，還開了數槍，導致陳男母親腿部遭鋼珠彈波及受傷，警方接獲通報，一舉將9人逮捕到案。

經初步了解，劉男（21歲）的機車，因停放擋住出入口而與陳姓鄰居起口角衝突，劉嫌心生不滿，夥同8名友人分別手持棍棒、刀械及鎮暴空氣槍前往鄰居家前洩憤，其中劉嫌不僅對著住家大聲叫罵還朝2樓開了6槍，造成陳男住家1、2樓門窗玻璃破損，陳母腿部更因此遭鋼珠彈波及受傷。

▲劉男只因機車停車糾紛，就找來8名男子持刀槍棍棒朝陳男住家洩憤。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方表示，這群人犯案後分別駕車離去，陳男心生畏懼趕緊向警方報案，警方獲報後即成立專案小組全力偵辦，積極調閱監視器發現劉男等多人涉案，經深入清查分析相關涉案車輛及人員證據後，於23日同步帶回涉案劉姓犯嫌等9人，起獲涉案鎮暴槍1把、刀械及棍棒等犯案工具。

▲▼，經警方清查分析相關涉案車輛及人員證據後，帶回涉案劉嫌等9人，並起獲涉案鎮暴槍1把、刀械及棍棒等犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼，經警方清查分析相關涉案車輛及人員證據後，帶回涉案劉嫌等9人，並起獲涉案鎮暴槍1把、刀械及棍棒等犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼，經警方清查分析相關涉案車輛及人員證據後，帶回涉案劉嫌等9人，並起獲涉案鎮暴槍1把、刀械及棍棒等犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼，經警方清查分析相關涉案車輛及人員證據後，帶回涉案劉嫌等9人，並起獲涉案鎮暴槍1把、刀械及棍棒等犯案工具。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局分局長何孟宗表示，民眾面對停車等問題應理性溝通，切勿藉故生端，對於任何街頭暴力滋事案件，一定會嚴正執法，從嚴究辦，以維護民眾安心的生活環境。

Her今天推出「九陽全自動多功能料理豆漿機」原價5980元，特價3080元。

►偷車還酒駕！無業男酒後起歹念　半小時遭逮「2罪一起移送」

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

生命與建築的對話　元長國小校舍重建獲「2021年建築園冶獎」

國內防疫成功　鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張

「憲哥，我們來了！」　台東卑南國中棒球隊北上錄綜藝大熱門

台東「寄居蟹守護天使團」　守護校外寄租學生平安

台東「觀光未來學堂」啟動　饒慶鈴：打造1萬人來100次的好客城市

捐舊書惜舊物　成功家扶茉莉「閱讀苗圃」書屋啟用

高雄眷村保存邁入第8年！已媒合153戶入住　文化局最感謝這3人

讓家長無後顧之憂　林燕祝：請社會局將公托的托兒時間延長

表現出色！　全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

環科大觀餐系學生陪伴家扶媽嬤　母親節前夕一圓烘培夢

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

生命與建築的對話　元長國小校舍重建獲「2021年建築園冶獎」

國內防疫成功　鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張

「憲哥，我們來了！」　台東卑南國中棒球隊北上錄綜藝大熱門

台東「寄居蟹守護天使團」　守護校外寄租學生平安

台東「觀光未來學堂」啟動　饒慶鈴：打造1萬人來100次的好客城市

捐舊書惜舊物　成功家扶茉莉「閱讀苗圃」書屋啟用

高雄眷村保存邁入第8年！已媒合153戶入住　文化局最感謝這3人

讓家長無後顧之憂　林燕祝：請社會局將公托的托兒時間延長

表現出色！　全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

環科大觀餐系學生陪伴家扶媽嬤　母親節前夕一圓烘培夢

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管私密照被外流　律師兩點說明：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

IKEA台灣最老店舖熄燈降旗　數百名員工民眾齊聚說拜拜

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

中捷通車歌手飆唱台中脈動演唱會

酒駕傷亡事故台南並非最多

鄭文燦參選2024大選　桃園人看好

鄰居念他「機車擋路口」　苗栗男撂人叫囂連開6槍

高雄美食大進擊！一葷一素各有擁護者

中心瓏、望月峰獻堂登山步道火燒山　

響應「漂．閱境」　店家成「解憂雜貨店」

日月潭浮出178年前墓碑　文化局回應了

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

台南市力促關廟鳳梨銷售暢旺

台南市環保局推廣自備容器買洗衣精

首屆「桃園繡球花季」　5/8日起展開

更多熱門

相關新聞

驚悚！景美溪口街深夜傳槍響！

驚悚！景美溪口街深夜傳槍響！

24日晚間台北市文山區景美捷運站附近，有民眾自家所養的貓小孩遭到變態怪客開槍攻擊，結果造成貓咪頭部中槍，毛小孩痛得當場倒地翻滾，所幸家中飼主聽聞到開槍聲奔到陽台查看，結果看到自己心愛寵物倒臥在陽台掙扎，寵物飼主趕緊用毛巾把中槍傷重的貓包裹好送往寵物醫院搶救，晚間轄區文山二警分局也介入調查。

86年前的今天！大地震震出「龍騰斷橋」　現成高價民宿重鎮

86年前的今天！大地震震出「龍騰斷橋」　現成高價民宿重鎮

苗栗騎士紅燈前失控左摔　撞對向護欄喪命

苗栗騎士紅燈前失控左摔　撞對向護欄喪命

3男討債鬧區飛車追逐　兩度逆向攔阻還開槍

3男討債鬧區飛車追逐　兩度逆向攔阻還開槍

小孩面前摸走現金　影一出道歉遭轟

小孩面前摸走現金　影一出道歉遭轟

關鍵字：

防爆槍苗栗開槍

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面