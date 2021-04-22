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偷車還酒駕！無業男酒後起歹念　半小時遭逮「2罪一起移送」

▲謝姓慣竊酒後在停車場見機車鑰匙未拔，竟心生歹念將車偷走，不到30分鐘就被警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲謝姓慣竊酒後在停車場見機車鑰匙未拔，竟心生歹念將車偷走，不到30分鐘就被警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名謝姓慣竊，21日下午酒後在醫院停車場見機車鑰匙未拔，竟不顧自己有喝酒，還把機車騎走，車主報案後，警方通報攔截圍捕，於30分鐘內於苗栗市為公路攔捕謝嫌，盤查時渾身酒氣，經酒測遠超過法定標準值，警方偵詢後將依竊盜罪及公共危險罪移送偵辦，並建請地檢署進行聲押。

警方表示，21日下午4時30分，1名鄧姓男子到苗栗警察分局北苗派出所報案稱，他的機車停放醫院停車場短暫洽公，因為鑰匙未拔，出來後發現機車不翼而飛；警方獲報後立即通報線上警網實施攔檢圍捕，下午5時許在苗栗市為公路發現機車並上前攔捕謝姓嫌犯。

▲謝嫌不僅偷車還酒駕，遭警方以2罪移送苗栗地檢署。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲謝嫌不僅偷車還酒駕，警方依竊盜及公共危險罪移送苗栗地檢署。（圖／記者黃孟珍翻攝）

就在警方盤查時，發現謝嫌正騎乘遭竊機車外，另渾身酒味，經施以酒測，遠超出酒駕法定標準值，讓警方直呼「偷車就慘死了，還酒駕！」警方也依竊盜及公共危險現行犯逮捕，移送地檢署偵辦。

苗栗警察分局呼籲，民眾騎車或開車，不論離開車子時間多長，在覓妥適當地點停車後，一定要將鑰匙取下並上鎖，避免因便宜行事而遭歹徒有機可趁，共同預防被害；另外也提醒酒後注意力降低，避免自己及其他用路人行車風險，切勿酒後駕車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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