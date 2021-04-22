遙控器免裝電池「曬太陽就充電」　三星8K電視送7萬元手機

記者蔡惠如／台北報導

南韓品牌三星4／22在台發表旗下最新款旗艦電視系列產品，採用太陽能充電遙控器、Mini LED顯示技術，以及超薄型設計，全機最薄處厚度僅1.54公分，比一元硬幣的直徑還小，加上極細邊框，整台電視壁掛看起來宛如漂浮，售價卻很有份量，85吋最高規格要價499,900元，贈品也很阿莎力，優惠期間購買，直接送上要價7萬元的折疊智慧型手機。

▲三星在台推出旗下最新Neo QLED電視系列，售價69,900元起。（圖／三星提供）

今年初於美國消費性電子展（CES）發表的三星最新款8K電視Neo QLED 8K系列，正式宣布在台上市，採用最新的Mini LED顯示技術，零件大小僅傳統LED厚度的1／40，如同從雞蛋大小縮小成芝麻一般，加上超薄微型塗層，讓光線射出角度更垂直，結合程式運算能達到控光更精確的效果，達到即使在黑暗的畫面中，也能呈現更多細節。

而最讓使用者有感的設計，莫過於太陽能充電的遙控器，消費者終於可以擺脫每回收到低電量通知，就需要購買電池更換的麻煩，除了使用太陽能充電之外，也能使用Type C充電線充電，永久擺脫一次拋棄性電池。

▲可使用太陽能充電的電視遙控器，不但能減少使用者購買電池的支出，也能更環保。（圖／記者蔡惠如攝）

Neo QLED 8K系列最薄機身僅1.54公分，加上99%螢幕占比，意即為超細邊框設計，搭配專屬「零間隙」壁掛，牆面與電視的距離也僅有1.54公分，對於要求室內裝潢空間的家庭或小空間，都能更隨心的進行配置，目前台灣8K規格推出75吋與85吋兩種規格，售價分別為349,900元與499,900元，6／30前購買，分別加贈售價39,900元的Galaxy S21 Ultra 5G、售價71,888元的Galaxy Z Fold2 5G手機。

▲三星Neo QLED 8K系列超薄設計，厚度不到一元硬幣直徑。（圖／記者蔡惠如攝）

同樣以「美型家電」為主打的義大利品牌SMEG，近期則攜手服裝設計師Daniel Wong，以純手繪方式將Daniel Wong品牌經典的「狂野」注入生活，打造THE WILD SERIES系列藝術手繪冰箱，並用全球僅限量3台強調獨特性。

Daniel Wong以手繪方式，將印花元素注入冰箱，用水墨畫、青花瓷為靈感，用深淺不一的藍色色調不斷堆疊打造出「Porcelain Paradise狂舞」系列，並加入他最愛的「豹」元素，呼應現代科技與復古美學碰撞的迷人樣貌。

▲義大利美型SMEG冰箱也推出獨特的手繪系列。（圖／品牌提供）