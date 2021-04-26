台中騎士沒扣安全帽嗆警10字　500元罰單「漲價30倍」

記者黃翊婷／綜合報導

關姓男子去年9月12日下午4時許騎機車行經台中市潭子區福潭路與潭陽路路口，因為未繫安全帽扣被警員攔下，一氣之下竟然回嗆10字，「你就做乞丐，我就給你嘛」，結果原本只要罰款500元的小事，告上法院後變成挨罰1萬5000元，相當於一口氣「漲價」了30倍。

▲騎車沒有繫好安全帽扣，等同沒戴安全帽，依法可開罰500元。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，關男當時因為沒有繫好安全帽扣，被正在執行勤務的台中市大雅警分局張姓、李姓警員攔查取締，但他心生不滿，竟然在路邊公然回嗆「你就做乞丐，我就給你嘛」；兩名警員事後向上級報告此事，並決定提出告訴。

不過，關男到案後坦承，當時的確有與張、李兩名警員發生爭執，但沒有說過「你如果要當乞丐，我就給你嘛」，而是說「我給乞丐的錢都不只這個錢」。

台中地院法官當庭勘驗警員的密錄器錄影檔案，確認關男在上述時間、地點，曾對兩名警員說出「你就做乞丐，我就給你嘛」等話，可見他後來所辯之詞，皆是事後卸責之詞，尚難憑採，最後依侮辱公務員罪判處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案仍可上訴。

由於未扣安全帽形同未戴安全帽，依據《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，可開罰500元罰鍰。然而，關男這一鬧，不僅沒有逃過罰款，甚至還要挨罰1萬5000元，相當於是原本罰款的30倍。