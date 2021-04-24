加碼5黑衣人法辦！中崙派出所電腦遭毀　所長拔官分局長連帶處分

▲7名男子闖松山分局搗毀電腦，警方內部處分外，也通知另外涉案5人依法函送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局爆發教官與人衝突，導致7名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，北市警方在23日晚上對松山分局祭出懲處，松山分局長以及中崙派出所長等人均遭處分，另外警方也傳喚當天另5人到案，訊後依法送辦。

16日凌晨2時許，7名男子在路邊閒聊，遇到酒後返回中崙派出所的楊姓教官，楊姓教官與7人發生口角，7人隨即尾隨進入派出所想要理論，但涉於值班台撞毀電腦。

警方事後追查，原本將涉案的徐姓男子2人先行依法函送法辦，事後又持續通知另外在場的5人到案，並且訊後依照刑法妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌函送法辦。

警方調查，許姓主管在案發當天休假，但事後未能上報長官，所以依市警局規定，中崙派出所許姓所長調離主管職務，轉往中正一分局擔任副隊長一職，分局長林志誠則記申誡2次。

至於喝酒引發事端的楊姓教官，則是記過處分還拔除教官一職，轉任其他分局執行巡邏勤務，市警局強調，派出所主管得知事件後應立即向分局長回報，分局長再報告局長。

此事件主要因楊姓教官酒醉後，搭計程車返回松山分局，發現對面有7名男子大聲喧嘩，出聲制止一干人等小聲一點，因口出三字經引發對方不滿。

其中2名男子闖入派出所，「碰倒」警用電腦，隨後被警方壓制，對方其餘5名友人才進入關切，卻未能即時告知主管，所以依相關規定懲處。

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7黑衣人闖松山分局「搗毀電腦」 中崙所長調單位...分局長2申誡