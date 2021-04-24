　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

加碼5黑衣人法辦！中崙派出所電腦遭毀　所長拔官分局長連帶處分

▲松山分局遭黑衣人闖入，分局長親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲7名男子闖松山分局搗毀電腦，警方內部處分外，也通知另外涉案5人依法函送。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松山分局爆發教官與人衝突，導致7名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，北市警方在23日晚上對松山分局祭出懲處，松山分局長以及中崙派出所長等人均遭處分，另外警方也傳喚當天另5人到案，訊後依法送辦。

16日凌晨2時許，7名男子在路邊閒聊，遇到酒後返回中崙派出所的楊姓教官，楊姓教官與7人發生口角，7人隨即尾隨進入派出所想要理論，但涉於值班台撞毀電腦。

警方事後追查，原本將涉案的徐姓男子2人先行依法函送法辦，事後又持續通知另外在場的5人到案，並且訊後依照刑法妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌函送法辦。

警方調查，許姓主管在案發當天休假，但事後未能上報長官，所以依市警局規定，中崙派出所許姓所長調離主管職務，轉往中正一分局擔任副隊長一職，分局長林志誠則記申誡2次。

至於喝酒引發事端的楊姓教官，則是記過處分還拔除教官一職，轉任其他分局執行巡邏勤務，市警局強調，派出所主管得知事件後應立即向分局長回報，分局長再報告局長。

此事件主要因楊姓教官酒醉後，搭計程車返回松山分局，發現對面有7名男子大聲喧嘩，出聲制止一干人等小聲一點，因口出三字經引發對方不滿。

其中2名男子闖入派出所，「碰倒」警用電腦，隨後被警方壓制，對方其餘5名友人才進入關切，卻未能即時告知主管，所以依相關規定懲處。

下午茶派對必備

7黑衣人闖松山分局「搗毀電腦」　中崙所長調單位...分局長2申誡

ET快訊
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！友驚：同歸於盡太激烈

陳屍防疫旅館確診！飯店人員＋警消共7人　自主管理14天

7歲柔道童被黑牌教練摔腦死　台中柔道協會：跟沒有教練證無關

7歲柔道童腦重傷　師落淚校長求奇蹟：「瑪利歐」是孩子王

高雄內門傳火燒山！直升機載湖水灌救　火勢延燒26小時「滅不了」　

負債、低收又懷老6　「竹北劫囚」女主為愛亡命21小時代價曝

獨／珠寶行涉借貨轉售典當　2盤商也遭殃怒批「一隻羊剝三層皮」

獨／珠寶行夫妻收錢不給貨　藍寶戒、祖母綠千萬寶石涉挪用典當

賭客出老千…慘遭動私刑拘禁！想逃跑「卻從12F墜落亡」

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！友驚：同歸於盡太激烈

陳屍防疫旅館確診！飯店人員＋警消共7人　自主管理14天

7歲柔道童被黑牌教練摔腦死　台中柔道協會：跟沒有教練證無關

7歲柔道童腦重傷　師落淚校長求奇蹟：「瑪利歐」是孩子王

高雄內門傳火燒山！直升機載湖水灌救　火勢延燒26小時「滅不了」　

負債、低收又懷老6　「竹北劫囚」女主為愛亡命21小時代價曝

獨／珠寶行涉借貨轉售典當　2盤商也遭殃怒批「一隻羊剝三層皮」

獨／珠寶行夫妻收錢不給貨　藍寶戒、祖母綠千萬寶石涉挪用典當

賭客出老千…慘遭動私刑拘禁！想逃跑「卻從12F墜落亡」

遊客對空喊「再大一點！」溪頭降下3豪米雨量　居南投各區之冠

宏碁新款Swift 3動眼看：具備intel Evo認證、充電30分鐘用機4小時

蔡英文見環團無共識　總統府：不是溝通的結束

隨時做好下車準備！　愛睏阿金坐著度估「點頭不敢睡」融化網

醫控「教練3要命疏失」害7歲童腦死！無奈嘆：受傷久了不會讓你變強

小白狗半夜「外帶3份便當」直衝巷子　路人好奇跟蹤笑翻：趕值勤

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

這就是職棒！被罵髒話、椅子滿天飛　陳義信、王俊郎超懷念

龍星涼驚感染新冠病毒！　上週同台超大咖女神

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

驚悚畫面曝！工人狂奔跨越月台　下秒遭列車猛撞重傷

7歲男童哭求仍被狂摔腦死！柔道教練冷回：別裝

中壢警違法臨檢女師還上銬　檢察官要辦了

59歲失業父獨養4歲女兒　每天靠一碗白飯度日！

即／連摔7歲童27次害腦死！　柔道教練複訊後請回

冷血柔道教練起底　六段實力連摔7歲童腦死

獨／柔道教練：代誌堵著啊！負該負的責任

更多熱門

相關新聞

黑衣人闖松山分局「中崙所長被拔」　深夜公布人事接任

黑衣人闖松山分局「中崙所長被拔」　深夜公布人事接任

台北市松山分局遭黑衣人闖入砸毀電腦，北市警方在23日晚上對松山分局祭出懲處，中崙派出所許姓所長拔官調離主管職務，分局長則記申誡2次。同日深夜公布相關職務調整，中崙派出所所長將由中山分局民權一派出所所長黃建彰接任。

黑衣人闖分局搗毀電腦　所長調職「分局長申誡2次」

黑衣人闖分局搗毀電腦　所長調職「分局長申誡2次」

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警濫權

女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警濫權

影／女師被扣9小時臉書討拍　辱警涉妨害公務

影／女師被扣9小時臉書討拍　辱警涉妨害公務

松山醉警背景曝「喝酒誤事非首次」

松山醉警背景曝「喝酒誤事非首次」

關鍵字：

松山分局值班台電腦妨害公務

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面