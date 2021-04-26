86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

記者許力方／綜合報導

花蓮富里鄉60多歲的吳姓男子趁著清明連假，帶著86歲的謝姓老母親上山到梅園工作割草，未料一轉頭發現媽媽消失不見，不斷大喊「媽在哪裡？」遍尋不著，隨即下山報案。員警徒步上山鳴笛、高喊名字，3小時後終於在產業道路上尋獲人。謝阿嬤回程時不斷說「我一直在你面前揮手」，讓兒子當場嚇傻「沒有呀！」問員警是不是遇到魔神仔遮眼。

吳男在梅園工作，同住的老母親有輕微失智，不放心她獨自在家，兩人會一起上山，並讓媽媽坐在距離約50公尺遠的椅子上，方便邊工作邊就近照顧。事發於1日，母子倆清明連假前夕上山，吳男一再叮嚀不能亂跑，期間短暫離開上廁所，下班後媽媽卻不在椅子上消失，嚇得他在園內大喊「媽妳在哪？要回家了」到天黑都沒找到人。

吳男趕緊下山到永豐派出所報案，所長鍾日順等人獲報後，搶在黃金救援時間，帶著頭燈、手電筒就和吳男一同徒步上山搜尋，鳴笛大喊謝阿嬤的名字「阿嬤有聽到嗎？」3小時後終於在花82線1公里處池封橋附近找到人，距離梅園約1公里遠，阿嬤當時神智不清，被載回派出所休息。

回程途中，謝阿嬤頻頻和兒子說，當時只是去附近上廁所，沒有離椅子太遠，在梅園聽到呼喊時，一直都在兒子前方「不斷揮手」，沒想到就看到兒子開車下山，才會自己沿路徒步跟隨，只是走錯路。吳男則搖頭驚呼「沒有，我都沒有看到妳！找了好久找不到」，才會跑去報案，還非常驚訝地詢問員警，「是不是被魔神仔遮眼？」

警方一聽也起雞皮疙瘩，吳男說，很高興母清平安歸來，但小時候常聽到當地傳說，附近山區會有魔神仔帶走老阿嬤，沒想到這次發生在自己身上。鍾日順表示，每隔一段時間，永豐山區就會發生老人家離奇失蹤案，去年也有78歲張姓阿嬤上山餵狗，聲稱聽到少女聲音，好奇循聲走去，結果消失3天，最後被居民搜救隊找到。

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