女中橫燒炭亡「遺書留絕筆」！同車2男是獨子　3人手機無法解鎖

記者黃翊婷／綜合報導

高雄29歲林姓女子與2名男子25日被發現死在租來的車上，車子停在台中谷關產業道路，警方在車上發現林女的遺書，內容提到「病情不能再拖了」，還留下「絕筆」兩個字，疑似是因為生病才會選擇走上絕路。據了解，另外2男皆是家中獨子，由於3人的手機目前尚無法解鎖，關於3人的關係以及為何會死在同一輛車內，還有待檢警進一步調查釐清。

▲警方在車上找到林女的遺書。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

警方調查，林女與張姓男子（28歲）、黃姓男子（25歲）分別住在高雄、彰化以及台中，3人24日到台中市區租車，為期4天，接著便由林女駕車離開，2男坐在後座，並於25日凌晨0時許駛進谷關地區；25日下午1時許，在麗陽營區服役的董姓軍人準備返營，意外發現東關路一段29.7K產業道路旁停著一輛租賃車，好奇上前一看，驚見3人倒臥車內，嚇得趕忙打電話報警。

救護人員到場時，發現左後側車門未鎖，於是趕緊打開車門，並用礦泉水撲滅炭火，經過初步確認，當時車內1男1女已經明顯死亡，張男雖然尚有一絲氣息，無奈送醫搶救仍宣告不治。鑑識人員隨後在車上找到林女留下的遺書，內容提到因為壓力大不想活了，即便這次沒死成，下次還是會想死，還有「病情不能再拖了」等字句，最後留下「絕筆」兩個字，疑似是因為生病才會選擇走上絕路。

另外，警方還在車上發現炭盆、2瓶酒、零食等物品，至於3人到底是什麼關係，又為何會在同一輛車上燒炭，由於目前手機尚無法解鎖，詳細情況仍有待進一步調查釐清。

▲車子停在靠近營區的產業道路上。

張男的雙親經通知趕到派出所，一度泣不成聲，他們提到，兒子25日凌晨還曾打電話回家報平安，實在無法接受發生這樣的事。黃男的母親到場後也表示，兒子患有精神疾病，平時無業待在家中，出門前有說過是要和朋友一起出去，她到現在還是不願意相信兒子會選擇輕生。

現階段林女、黃男的遺體已經停放在殯儀館，張男則還暫時留置在醫院的太平間。警方預計在26日報請檢方相驗，希望能早日釐清3人的死因。

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