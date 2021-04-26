小4女童畫圖揭遭強壓86次！鬼父「一周2次」噁辯：她不想上學

▲女童蹲在學校拒絕上課也不願回家，輔導老師懇談揭發獸父1年猥褻86次。（示意圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

台北1名小學4年級女童，因為到了學校不想上課，又拒絕跟母親回家，老師耐心勸導「妳沒有錯」，她才放下心防，畫了1幅全家福，在父親頭上打了大叉叉，揭露父親常壓上身摸她「尿尿的地方」。士林地院判決一審認定，獸父1年內犯下86次對未滿14歲女子強制猥褻罪，共判刑8年；事後父不服上訴，辯女兒因「不想上學」被處罰才誣陷他，高等法院不採信駁回，維持原判。

據了解，被害女童家境不佳，和家人同住1間大套房，平常女童自己睡地上，父母、哥哥和女友各睡1張床，2018年10月中，女童到學校後，突然情緒不穩，拒絕進班上課，但是也不想回家，蹲在地上一直摳手、搖頭說「不要」，輔導老師鼓勵女童說出不愉快的事情。

女童害怕說出來回家會被父親處罰，也擔心母親被連累挨打，老師察覺到罪惡感，急忙安撫說「妳沒有錯」，她才慢慢卸下心防，還畫了張全家福，將父親打了一個大叉叉，這才透露有時晚上去父母床上看電視時，會被爸爸正面壓住，並伸手進她褲子裡「摸尿尿的地方」。

輔導老師立刻通報，並將女童安置。一審時，女童母親作證，的確看丈夫會親、摸女兒的臉部，也聽過女兒會對丈夫大喊「不要這樣」，雖然獸父辯稱，是因為女兒不上課，他揚言「再不讀書，回來會修理妳」，但合議庭綜合相關證人證詞，以及被害女童罹患創傷及壓力症候群相關障礙症，認定其辯詞不可採，依86個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，每次判刑3年4月，定應執行刑8年。

事後父親不服上訴，認為女童是因「不想上學」被他處罰才才誣陷他，不過二審合議庭依女童指述，認定獸父從2017年12月28日搬家後開始，到2018年10月25日止，以每周2次頻率，強制猥褻下體，痛批獸父只為滿足一己性慾，泯滅人性、顛倒倫常，重創女兒身心，犯後還拒絕認罪，駁回上訴，維持原判。此案仍可上訴。